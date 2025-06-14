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  4. Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне
WTA
14 июня 2025, 19:47 | Обновлено 14 июня 2025, 19:58
266
0

Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне

Представительница США в трех сетах переиграла олимпийскую чемпионку 2024 года

14 июня 2025, 19:47 | Обновлено 14 июня 2025, 19:58
266
0
Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 15) вышла в финал травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В полуфинале представительница США в трех сетах выиграла у олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) за 2 часа и 16 минут.

WTA 500 Лондон. Трава, 1/2 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [1] – Аманда Анисимова (США) [8] – 2:6, 6:4, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Анисимова выиграла первое очное противостояние у Чжэн.

В финале пятисотника в столице Великобритании Аманда поборется против Татьяны Марии, которая в своем полуфинальном поединке выбила Мэдисон Киз.

С понедельника и Аманда, и Чжэн обновят личный рекорд в рейтинге WTA. Анисимова станет либо 12-й, либо 13-й ракеткой, а китаянка впервые поднимается на четвертую позцию.

Анисимова проведет шестой финальный поединок в карьере на уровне Тура и поборется за четвертый трофей, а также за второй в 2025 году. В феврале она взяла титул тысячника в Дохе. Для Аманды это будет первый финал на траве.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Аманда Анисимова Чжэн Циньвень WTA Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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