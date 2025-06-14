Чжэн Циньвень и Аманда Анисимова определили вторую финалистку в Лондоне
Представительница США в трех сетах переиграла олимпийскую чемпионку 2024 года
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 15) вышла в финал травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
В полуфинале представительница США в трех сетах выиграла у олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень (Китай, WTA 5) за 2 часа и 16 минут.
WTA 500 Лондон. Трава, 1/2 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [1] – Аманда Анисимова (США) [8] – 2:6, 6:4, 4:6
Это была третья встреча соперниц. Анисимова выиграла первое очное противостояние у Чжэн.
В финале пятисотника в столице Великобритании Аманда поборется против Татьяны Марии, которая в своем полуфинальном поединке выбила Мэдисон Киз.
С понедельника и Аманда, и Чжэн обновят личный рекорд в рейтинге WTA. Анисимова станет либо 12-й, либо 13-й ракеткой, а китаянка впервые поднимается на четвертую позцию.
Анисимова проведет шестой финальный поединок в карьере на уровне Тура и поборется за четвертый трофей, а также за второй в 2025 году. В феврале она взяла титул тысячника в Дохе. Для Аманды это будет первый финал на траве.
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