Легенда Барселоны Хави может возобновить карьеру тренера в известном клубе
Испанец может возглавить саудовский «Аль-Ахли»
Легендарный испанский футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе.
По информации портала Football Espana, испанец может возглавить саудовский клуб «Аль-Ахли». Сейчас клуб возглавляет Маттиас Яйссле, но руководство «Аль-Ахли» готово променять его на легенду «Барселоны».
Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. После отставки испанец решил взять паузу в тренерской карьере на один сезон.
Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.
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