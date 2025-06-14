Легенда Барселоны Хави может возобновить карьеру тренера в известном клубе

Легендарный испанский футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе.

По информации портала Football Espana, испанец может возглавить саудовский клуб «Аль-Ахли». Сейчас клуб возглавляет Маттиас Яйссле, но руководство «Аль-Ахли» готово променять его на легенду «Барселоны».

Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. После отставки испанец решил взять паузу в тренерской карьере на один сезон.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.