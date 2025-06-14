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  4. Легенда Барселоны Хави может возобновить карьеру тренера в известном клубе
Саудовская Аравия
14 июня 2025, 19:34 |
421
0

Легенда Барселоны Хави может возобновить карьеру тренера в известном клубе

Испанец может возглавить саудовский «Аль-Ахли»

14 июня 2025, 19:34 |
421
0
Легенда Барселоны Хави может возобновить карьеру тренера в известном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Легендарный испанский футболист и бывший тренер «Барселоны» Хави может уже скоро вернуться к работе.

По информации портала Football Espana, испанец может возглавить саудовский клуб «Аль-Ахли». Сейчас клуб возглавляет Маттиас Яйссле, но руководство «Аль-Ахли» готово променять его на легенду «Барселоны».

Хави тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. После отставки испанец решил взять паузу в тренерской карьере на один сезон.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

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Дмитрий Олейник Источник: Football Espana
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