Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧУЙЧЕНКО: «Сборная? Доказали, что матч проиграли не то чтобы случайно…»
Товарищеские матчи
14 июня 2025, 19:10 |
222
0

ЧУЙЧЕНКО: «Сборная? Доказали, что матч проиграли не то чтобы случайно…»

Экс-форвард украинских команд высказался о игре сине-желтых на Canadian Shield

14 июня 2025, 19:10 |
222
0
ЧУЙЧЕНКО: «Сборная? Доказали, что матч проиграли не то чтобы случайно…»
Instagram. Сергей Чуйченко

56-летний экс-форвард Сергей Чуйченко, который за карьеру успел поиграть в Днепре, Ворскле и Металлисте, в эксклюзивном интервью Sport.ua коротко высказался об игре сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield:

«Прежде всего, я думаю, что тяжелый сезон был для всех команд. И после него сразу состоялись сборы и матчи национальной команды Украины. И поездка на поединки в Канаду была не ближняя.

Все-таки долететь и добраться до Северной Америки тяжело. Я думаю, что в первой игре с Канадой футболисты еще, можно сказать, не проснулись. Где-то была усталость и все остальное. Чего-то команде не хватало. Во втором матче с Новой Зеландией украинцы намного интереснее играли. Результат на табло!

Выиграли поединок и доказали, что первый матч проиграли не то чтобы случайно… Может где-то незаслуженно, так как проигрывать по ходу встречи со счетом 0:4 это очень-очень неприятно».

Украинка на Canadian Shield проиграла команде 2:4, а у Новой Зеландии выиграла со счетом 2:1.

По теме:
Бывший украинский форвард – о трансферах Забарного и Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
ВИДЕО. Влада Зинченко опубликовала сексуальные кадры. Огонь
Сергей Чуйченко сборная Украины по футболу товарищеские матчи Canadian Shield
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Футбол | 14 июня 2025, 19:16 13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»

Мирон Богданович похвалил Очеретько

Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Футбол | 14 июня 2025, 19:53 0
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ

Буковина вскоре представит Шищенко, а также работает над улучшением стадиона

Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Футбол | 13.06.2025, 20:54
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Хаби Алонсо должен выбрать футболиста, который заменит Беллингема
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Футбол | 14.06.2025, 04:45
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Футбол | 14.06.2025, 08:40
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 13
Футбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферам Кане и Бруниньо
14.06.2025, 06:11 9
Футбол
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
13.06.2025, 07:07 3
Теннис
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем