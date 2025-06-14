ЧУЙЧЕНКО: «Сборная? Доказали, что матч проиграли не то чтобы случайно…»

56-летний экс-форвард Сергей Чуйченко, который за карьеру успел поиграть в Днепре, Ворскле и Металлисте, в эксклюзивном интервью Sport.ua коротко высказался об игре сборной Украины на товарищеском турнире Canadian Shield:

«Прежде всего, я думаю, что тяжелый сезон был для всех команд. И после него сразу состоялись сборы и матчи национальной команды Украины. И поездка на поединки в Канаду была не ближняя.

Все-таки долететь и добраться до Северной Америки тяжело. Я думаю, что в первой игре с Канадой футболисты еще, можно сказать, не проснулись. Где-то была усталость и все остальное. Чего-то команде не хватало. Во втором матче с Новой Зеландией украинцы намного интереснее играли. Результат на табло!

Выиграли поединок и доказали, что первый матч проиграли не то чтобы случайно… Может где-то незаслуженно, так как проигрывать по ходу встречи со счетом 0:4 это очень-очень неприятно».

Украинка на Canadian Shield проиграла команде 2:4, а у Новой Зеландии выиграла со счетом 2:1.