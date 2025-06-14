Бывший украинский форвард – о трансферах Забарного и Зинченко

Экс-форвард «Ворсклы», «Александрии» («Полиграфтехники») и «Металлиста» Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о матчах сборной Украины на Canadian Shield, дал оценку потенциальным переходам Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен» и Александра Зинченко в «Милан», а также ответил на другие вопросы.

– Сергей Александрович, как в целом оцените матчи Украины с Канадой и Новой Зеландией?

– Прежде всего, я думаю, что тяжелый сезон был для всех команд. И после него сразу состоялись сборы и матчи национальной команды Украины. И поездка на поединки в Канаду была не ближняя. Все-таки долететь и добраться до Северной Америки тяжело. Я думаю, что в первой игре с Канадой футболисты еще, можно сказать, не проснулись. Где-то была усталость и все остальное. Чего-то команде не хватало. Во втором матче с Новой Зеландией украинцы намного интереснее играли. Результат на табло! Выиграли поединок и доказали, что первый матч проиграли не то чтобы случайно… Может где-то незаслуженно, так как проигрывать по ходу встречи со счетом 4:0 это очень-очень неприятно.

– В этом поединке у канадцев мяч залетал в ворота, а у украинцев до двух голов не получалось распечатать ворота соперника.

– Второй тайм, конечно, получше играли с канадцами. Первую половину встречи провалили, но это сказалась, наверное, дальняя поездка. Но это мое мнение.



– «Львом матча» в двух встречах определили Илью Забарного. Заслуженно?

– Естественно, он у нас лидер при любом раскладе. Забарный уже какой год подряд показывает результаты в Англии и в сборной. Считаю, заслуженно ему дали капитанскую повязку. Сейчас он прогрессирует. Будучи защитником, он забивает голы. Своей игрой и своими лидерскими качествами он доказывает, что правильно ему дали капитанскую повязку и заслуженно его признали лучшим игроком в матчах сборной Украины.

– «ПСЖ» это хороший вариант для Забарного?

– Почему нет? Это именитый клуб с большими деньгами и большими амбициями. В этой команде Илье будет легче, потому что «ПСЖ» играет в очень хороший, атакующий футбол. У парижан подобран очень хороший коллектив. В «ПСЖ» Забарный может большего достичь в своей карьере в плане выигрыша титулов и так далее. Все-таки каждый футболист хочет иметь в своей карьере какие-то титулы, которые он выиграл.

– Игру Зинченко за сборную как оцените? Два мяча ему удалось забить за Украину.

– В сезоне 2024/2025 у него травма была, и поэтому он пропускал матчи. Я считаю, что Зинченко – это хороший, квалифицированный футболист. Он игрок очень хорошего уровня. В составе сборной Украины он еще много раз покажет хорошую игру.

– В СМИ пишут, что Зинченко может перейти в «Милан», к которому также должен присоединиться Лука Модрич. Хороший вариант для Александра? Может продолжить дело Шевченко в «Милане».

– «Милан» – это именитый клуб, который всегда ставит перед собой самые амбициозные цели. «Россонери» хотят играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. У клуба финансовая сторона хорошая. Я считаю, если есть желание у Зинченко, и он перейдет в «Милан», то почему нет? Для любого футболиста самое главное – это играть. Если Александр перейдет в итальянский клуб, мы ему желаем, чтобы он зацепился за стартовый состав и играл в основе, как мы привыкли видеть в «Ман Сити» и «Арсенале».

– В матче с Новой Зеландией Богдан Михайличенко и Алексей Гуцуляк из «Полесья» гол организовали.

– Гуцуляк в очередной раз доказал, что он бьется за место в основном составе сборной Украины. Понятно, что у него конкуренция очень сильная. Также я симпатизирую Цыганкову, потому что он очень хороший, добротный, умный и быстрый футболист. Единственное, что у него были травмы. А Гуцуляк доказал, что при любом раскладе, когда ему дают шанс, он показывает результаты очень хорошего уровня. Я считаю, что конкуренция – это всегда большой плюс для сборной.

– И у Александра Мартынюка получился дебют за сборную. Он отличился ассистом на Зинченко.

– Он в этом сезоне в составе «Александрии» проявил себя с хорошей стороны. Мартынюк еще молодой. Александр еще покажет свой уровень в сборной. У него все впереди.

– Что можно ожидать от матчей отбора чемпионата мира-2026, где соперниками Украины будут Франция, Исландия и Азербайджан?

– Естественно, фаворитом группы является Франция. Тяжело будет с ними играть. Даже посмотрите на фамилии тех, кто играет за французов. Но надо настраиваться на каждую игру и доказывать. Вспомните матчи, когда мы обыгрывали португальцев, испанцев и французов. Здесь главное – это настрой и показать хорошую игру. Я считаю, что по квалификации футболистов сборной Украина однозначно должна занимать второе место и проходить дальше. И мы будем верить в это и поддерживать Украину.