Напарница Костюк из квалификации пробилась в финал Хертогенбоса

Румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе (WTA 80), которая в парном разряде выступает в основном с украинкой Мартой Костюк, вышла в финал травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В полуфинале румынка в трех сетах одолела Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 123) за 2 часа и 46 минут игрового времени. Поединок дважды прерывался из-за дождя.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/2 финала

Елена-Габриэла Русе (Румыния) [Q] – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 2:6, 6:4, 6:3

Русе впервые провела очное противостояние против Коччаретто.

Елена-Габриэла стартовала в Нидерландах из квалификации и на пути к финалу, помимо Коччаретто, также прошла Михаэлу Бузарнеску, Катажину Каву, Исис Луис ван ден Брук, Карсон Брэнстин и Бьянку Андрееску.

В решающем поединке Русе поборется против Элизе Мертенс, которая в своем полуфинальном матче одолела Екатерину Александрову.

Русе вышла в четвертый финал в карьере и первый на траве. Елена-Габриэла постарается выиграть второй трофей.