«Менял команды, как носки». Реакция фанов на завершение карьеры Рыбки

Вратарь киевской «Оболони» Александр Рыбка принял важное решение. 38-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

В сезоне 2024/25 Александр Рыбка провел за «Оболонь» три матча, в которых пропустил семь мячей. Контракт голкипера с клубом истекает 30 июня 2025 года.

Рыбка выступал за «Динамо-3», «Динамо-2», «Динамо», «Оболонь», «Шахтер», «Карабюкспор», «Афенспор», «Сабаил», «Лиепаю», «Металлист», «Болуспор», ПФК «Львов» и национальную сборную Украины. Голкипер четыре раза становился чемпионом УПЛ (3 – «Динамо», 1 – «Шахтер») и обладателем Кубка Украины (3 – «Динамо», 1 – «Шахтер»), выигрывал Суперкубок Украины с «Динамо».

Болельщики отмечают высокие профессиональные качества голкипера. Но не могут забыть переход из «Динамо» в «Шахтер».

Ruslan Rafaelyovich: Пик и прайм Рыбки - 2011, он тогда вытеснил Пятова на прайме и был основным в сборной.

Bogdan: Человеку было по*** 😁 играл за всех конкурентов и не конкурентов, менял команды как носки 😂 Но вратарь был очень и очень хороший.

Yuriy: В памяти, как он пинал кого-то ногой в бока за дубль Динамо, и выбежал Максимов с кулаками на него. А вообще-то добротный вратарь, где доверяли, вроде бы не привозил.

Aleksandr: Считаю что по своему потенциалу это был сильнейший вратарь в Украине за все времена, талант сумасшедший но полностью он реализовался только на 50%.

Maksym Holovchenko: Был на том матче в 2011 году, когда он в нашу сторону факи тыкал)

Iurii: Рыбка – вратарь с веселой карьерой!!! (Ну какой еще вратарь в мире во время матча пиз%в ногами игрока соперника и получил в бубен от главного тренера соперника прямо на поле?!!!? А так - был действительно неплохой вратарь.

Adam Jorjevic: Попался на допинге в ШД. Наверное, поэтому и пик карьеры там был.

den_korolev1: Рановато. Мог бы ещё сезон в Черноморце провести. Как раз и место освободилось.

Vad Mot: А еще он играл за Шахтер и разные «приветливые» жесты показывал болельщикам Динамо, молодец киевская легенда.