Стали известны детали контракта ПСЖ с Забарным. Они договорились

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации журналиста Санти Ауны, переговоры между «ПСЖ» и «Борнмутом» по Забарному возобновились. Англичане теперь более мягкие в отношении цены на украинского защитника. Парижане готовят новое предложение.

Забарный уже договорился о контракте с «ПСЖ» – он будет действовать до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.