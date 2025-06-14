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Англия
14 июня 2025, 20:22 | Обновлено 14 июня 2025, 20:48
3110
1

Стали известны детали контракта ПСЖ с Забарным. Они договорились

Парижане готовятся сделать «Борнмуту» улучшенное предложение

14 июня 2025, 20:22 | Обновлено 14 июня 2025, 20:48
3110
1
Стали известны детали контракта ПСЖ с Забарным. Они договорились
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации журналиста Санти Ауны, переговоры между «ПСЖ» и «Борнмутом» по Забарному возобновились. Англичане теперь более мягкие в отношении цены на украинского защитника. Парижане готовят новое предложение.

Забарный уже договорился о контракте с «ПСЖ» – он будет действовать до лета 2030 года.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Илья Забарный трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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taras_sidyi
Так а які деталі контракту ПСЖ з Забарним стали відомі?
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