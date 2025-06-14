Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он четыре года не забивал, о каком Динамо речь?»
Легенда киевлян – о Владиславе Супряге
Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, стоит ли ждать возвращения украинского нападающего Владислава Супряги в киевский клуб.
«Супряга? Влад четыре года назад в последний раз забивал, о каком «Динамо» может идти речь?», – сказал Хацкевич.
В этом сезоне Супряга принял участие в 15 матчах, но не смог забить ни одного мяча в составе луганской «Зари».
Ранее сообщалось, что в «Заре» не рассчитывают на Супрягу, и он вернется в «Динамо», которое будет решать его дальнейшую судьбу.
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