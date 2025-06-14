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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он четыре года не забивал, о каком Динамо речь?»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 18:58 | Обновлено 14 июня 2025, 19:58
1942
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он четыре года не забивал, о каком Динамо речь?»

Легенда киевлян – о Владиславе Супряге

14 июня 2025, 18:58 | Обновлено 14 июня 2025, 19:58
1942
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Он четыре года не забивал, о каком Динамо речь?»
ФК Динамо. Владислав Супряга

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, стоит ли ждать возвращения украинского нападающего Владислава Супряги в киевский клуб.

«Супряга? Влад четыре года назад в последний раз забивал, о каком «Динамо» может идти речь?», – сказал Хацкевич.

В этом сезоне Супряга принял участие в 15 матчах, но не смог забить ни одного мяча в составе луганской «Зари».

Ранее сообщалось, что в «Заре» не рассчитывают на Супрягу, и он вернется в «Динамо», которое будет решать его дальнейшую судьбу.

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Владислав Супряга Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Александр Бондарь
вот это дерево,защитники чаще забивают.Его там сами пацаны не травят?А какой даун в него верил?Суркис?Подороже продать хотел?
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0
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
А что будет решать Динамо? У него контракт через 15 дней заканчивается.
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