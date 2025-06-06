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  4. Бартулович откажется от динамовцев? Заря будет делать ставку на балканцев
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 05:12 | Обновлено 06 июня 2025, 05:28
224
0

Бартулович откажется от динамовцев? Заря будет делать ставку на балканцев

Команду покинули Александр Яцык, Владислав Супряга и Андрей Маткевич

06 июня 2025, 05:12 | Обновлено 06 июня 2025, 05:28
224
0
Бартулович откажется от динамовцев? Заря будет делать ставку на балканцев
ФК Заря. Владислав Супряга

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».

Как стало известно Sport.ua, в команде будут рассчитывать на новичков, которых будут искать на балканском направлении.

За луганский клуб на правах аренды выступали Александр Яцык, Владислав Супряга и Андрей Маткевич.

Все трое принадлежат киевскому «Динамо» и вернулись в клуб после завершения сезона.

Надежды у «Зари» были на форварда Владислава Супрягу. Он принял участие в 15-ти матчах, но не смог забить ни одного мяча. В итоге Супряга сыграл всего 335 минут.

Ранее стало известно, что луганская «Заря» определилась с кандидатурой на должность главного тренера.

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Заря Луганск Александр Яцык Владислав Супряга Андрей Маткевич Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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