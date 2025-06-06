Бартулович откажется от динамовцев? Заря будет делать ставку на балканцев
Команду покинули Александр Яцык, Владислав Супряга и Андрей Маткевич
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович, скорее всего, откажется от игроков киевского «Динамо».
Как стало известно Sport.ua, в команде будут рассчитывать на новичков, которых будут искать на балканском направлении.
За луганский клуб на правах аренды выступали Александр Яцык, Владислав Супряга и Андрей Маткевич.
Все трое принадлежат киевскому «Динамо» и вернулись в клуб после завершения сезона.
Надежды у «Зари» были на форварда Владислава Супрягу. Он принял участие в 15-ти матчах, но не смог забить ни одного мяча. В итоге Супряга сыграл всего 335 минут.
Ранее стало известно, что луганская «Заря» определилась с кандидатурой на должность главного тренера.
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