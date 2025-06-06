В Заре определились с кандидатурой главного тренера

Руководство ФК «Заря» продолжает доверять исполняющему обязанности главного тренера Младену Бартуловичу.

Слухи о возвращении Скрипника слишком преувеличены

По имеющейся информации из источников в луганском клубе, сообщение о том, что к рулю «Зари» вернется Виктор Скрипник, не соответствует действительности. Прежде всего, потому, что неудачи с «Ворсклой», «Металлистом 1925» негативно сказались на имидже этого опытного специалиста.

Сейчас позиции хорвата остаются крепкими и потому, что в последнее время в «Заре» начали делать ставку в селекции на балканских футболистов, и Бартуловичу с ними проще находить общий язык. Именно Бартулович сейчас занимается организацией сбора «Зари» в

Словении, который начнется 22 июня, поиском спарринг-партнеров, формированием спортивной делегации луганчан.