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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 04:31 | Обновлено 06 июня 2025, 04:37
473
0

В Заре определились с кандидатурой главного тренера

Младен Бартулович продолжит работать с луганской командой

06 июня 2025, 04:31 | Обновлено 06 июня 2025, 04:37
473
0
В Заре определились с кандидатурой главного тренера
ФК Заря. Младен Бартулович

Руководство ФК «Заря» продолжает доверять исполняющему обязанности главного тренера Младену Бартуловичу.

Слухи о возвращении Скрипника слишком преувеличены

По имеющейся информации из источников в луганском клубе, сообщение о том, что к рулю «Зари» вернется Виктор Скрипник, не соответствует действительности. Прежде всего, потому, что неудачи с «Ворсклой», «Металлистом 1925» негативно сказались на имидже этого опытного специалиста.

Сейчас позиции хорвата остаются крепкими и потому, что в последнее время в «Заре» начали делать ставку в селекции на балканских футболистов, и Бартуловичу с ними проще находить общий язык. Именно Бартулович сейчас занимается организацией сбора «Зари» в
Словении, который начнется 22 июня, поиском спарринг-партнеров, формированием спортивной делегации луганчан.

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инсайд Младен Бартулович Заря Луганск Виктор Скрипник
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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