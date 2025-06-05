Главный тренер Зари прокомментировал свою будущее в луганском клубе

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба, а также рассказал, что продолжает готовить подопечных к новому сезону:

– В течение почти всего сезона в «Зарю» сватали тех или иных тренеров. Как вы на это реагировали?

– Спокойно. Я всю жизнь в футболе и всегда многое пишут. Если на все это обращать внимание, то... Концентрировался на своей работе и думал, как улучшить команду.

– Вы с руководством «Зари» когда-то разговаривали по этому поводу?

– Мы спокойно работали и не обращали внимания.

– Как складываются ваши отношения с президентом «Зари» Евгением Геллером?

– Ну, нормально. Идет постоянное общение. Президенту всегда интересно, какая ситуация в команде и как идет подготовка к играм. Если вы заметили, то он гораздо чаще стал приходить на футбол. Особенно во второй части сезона был на многих играх. Это радует команду.

– Не беспокоит ли вас, что вы уже девять месяцев находитесь в статусе и.о.?

– Да нет. Есть работа и нужно ее выполнять. Статус, я думаю, не столь важен.

– Примечательно, что весь сезон СМИ и вас связывали с разными клубами. Кто выходил с предложениями?

– Были разговоры, но никакой конкретики. Я сконцентрирован на работе в «Заре».

– А что вы можете сказать о своем будущем в «Заре»?

– План работы составлен, идет процесс поиска и обсуждения игроков. Работаем, – сказал Бартулович.

В сезоне 2024/25 «Заря» набрала 40 баллов и заняла седьмое место в турнирной таблице. Футболисты луганского клуба отправятся в Словению, где проведут тренировочные сборы под руководством Бартуловича.