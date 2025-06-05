Главный тренер Зари прокомментировал свою будущее в луганском клубе
Младен Бартулович продолжает готовить команду к новому сезону
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба, а также рассказал, что продолжает готовить подопечных к новому сезону:
– В течение почти всего сезона в «Зарю» сватали тех или иных тренеров. Как вы на это реагировали?
– Спокойно. Я всю жизнь в футболе и всегда многое пишут. Если на все это обращать внимание, то... Концентрировался на своей работе и думал, как улучшить команду.
– Вы с руководством «Зари» когда-то разговаривали по этому поводу?
– Мы спокойно работали и не обращали внимания.
– Как складываются ваши отношения с президентом «Зари» Евгением Геллером?
– Ну, нормально. Идет постоянное общение. Президенту всегда интересно, какая ситуация в команде и как идет подготовка к играм. Если вы заметили, то он гораздо чаще стал приходить на футбол. Особенно во второй части сезона был на многих играх. Это радует команду.
– Не беспокоит ли вас, что вы уже девять месяцев находитесь в статусе и.о.?
– Да нет. Есть работа и нужно ее выполнять. Статус, я думаю, не столь важен.
– Примечательно, что весь сезон СМИ и вас связывали с разными клубами. Кто выходил с предложениями?
– Были разговоры, но никакой конкретики. Я сконцентрирован на работе в «Заре».
– А что вы можете сказать о своем будущем в «Заре»?
– План работы составлен, идет процесс поиска и обсуждения игроков. Работаем, – сказал Бартулович.
В сезоне 2024/25 «Заря» набрала 40 баллов и заняла седьмое место в турнирной таблице. Футболисты луганского клуба отправятся в Словению, где проведут тренировочные сборы под руководством Бартуловича.
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