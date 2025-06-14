Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»

Известный украинский эксперт и футбольный агент Вячеслав Заховайло высказался о тренере «Шахтера» Арде Туране.

«Арда Туран... Кто ты, воин? Прежде всего он турок. После просмотра первого интервью сложилось впечатление, что тестостерон у него прет. Много красивых слов о целях и задачах Шахтера на новый сезон. Много жестикулировал руками, пытаясь показать свою убедительность. Вот глаза бегали. Возможно, он был смущен красотой блондинки, которая брала у него интервью? Общеизвестный факт, что турки слабы перед красотками.

О прямых конкурентах, а именно Динамо Киев – проявил уважение. Очередная фраза, не более.

Много говорил о новом стиле игры Шахтера. Не стеснялся назвать его в свою честь. А именно, что его стиль – контроль мяча, организация обороны. Предположил, что все в лиге УПЛ против него будут только защищаться. Наивный! Это потому, что он абсолютно не знает украинский футбол. Сказал много комплиментов в сторону лидеров команды, при этом упомянул только двоих.

Проанализировав его помощников, можно сказать, что они пока «no name». Скорее всего ставка будет делаться на физическую готовность и организацию игры в переходных фазах. Обещана трехразовая тренировка. Вроде бы это прозвучало с юмором. Ну что ж, пожелаем ему удачи. Главное, чтобы бразильцы не заныли после первого месяца общения. Я не думаю, что он деспот, но в этом что-то есть», – сказал Заховайло.