Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»
Вячеслав Заховайло – о новоиспеченном тренере «Шахтера»
Известный украинский эксперт и футбольный агент Вячеслав Заховайло высказался о тренере «Шахтера» Арде Туране.
«Арда Туран... Кто ты, воин? Прежде всего он турок. После просмотра первого интервью сложилось впечатление, что тестостерон у него прет. Много красивых слов о целях и задачах Шахтера на новый сезон. Много жестикулировал руками, пытаясь показать свою убедительность. Вот глаза бегали. Возможно, он был смущен красотой блондинки, которая брала у него интервью? Общеизвестный факт, что турки слабы перед красотками.
О прямых конкурентах, а именно Динамо Киев – проявил уважение. Очередная фраза, не более.
Много говорил о новом стиле игры Шахтера. Не стеснялся назвать его в свою честь. А именно, что его стиль – контроль мяча, организация обороны. Предположил, что все в лиге УПЛ против него будут только защищаться. Наивный! Это потому, что он абсолютно не знает украинский футбол. Сказал много комплиментов в сторону лидеров команды, при этом упомянул только двоих.
Проанализировав его помощников, можно сказать, что они пока «no name». Скорее всего ставка будет делаться на физическую готовность и организацию игры в переходных фазах. Обещана трехразовая тренировка. Вроде бы это прозвучало с юмором. Ну что ж, пожелаем ему удачи. Главное, чтобы бразильцы не заныли после первого месяца общения. Я не думаю, что он деспот, но в этом что-то есть», – сказал Заховайло.
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Це щось типу Леоненка?
Я хоч і розумію, що Арда цей Туран взагалі незнає куди потрапив і відпрацює тут так само, як і Пушич (в кращому випадку), але він (Заховайло) хто? Чи зараз модно всіх експертами називати, ще й відомими?)
"Експерт" зараз типу, коуча особистого росту, таролога, нумеролога і астролога?😂