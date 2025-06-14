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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 20:04 | Обновлено 14 июня 2025, 20:38
1327
7

Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»

Вячеслав Заховайло – о новоиспеченном тренере «Шахтера»

14 июня 2025, 20:04 | Обновлено 14 июня 2025, 20:38
1327
7
Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»
ФК Шахтер. Арда Туран

Известный украинский эксперт и футбольный агент Вячеслав Заховайло высказался о тренере «Шахтера» Арде Туране.

«Арда Туран... Кто ты, воин? Прежде всего он турок. После просмотра первого интервью сложилось впечатление, что тестостерон у него прет. Много красивых слов о целях и задачах Шахтера на новый сезон. Много жестикулировал руками, пытаясь показать свою убедительность. Вот глаза бегали. Возможно, он был смущен красотой блондинки, которая брала у него интервью? Общеизвестный факт, что турки слабы перед красотками.

О прямых конкурентах, а именно Динамо Киев – проявил уважение. Очередная фраза, не более.

Много говорил о новом стиле игры Шахтера. Не стеснялся назвать его в свою честь. А именно, что его стиль – контроль мяча, организация обороны. Предположил, что все в лиге УПЛ против него будут только защищаться. Наивный! Это потому, что он абсолютно не знает украинский футбол. Сказал много комплиментов в сторону лидеров команды, при этом упомянул только двоих.

Проанализировав его помощников, можно сказать, что они пока «no name». Скорее всего ставка будет делаться на физическую готовность и организацию игры в переходных фазах. Обещана трехразовая тренировка. Вроде бы это прозвучало с юмором. Ну что ж, пожелаем ему удачи. Главное, чтобы бразильцы не заныли после первого месяца общения. Я не думаю, что он деспот, но в этом что-то есть», – сказал Заховайло.

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Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Заховайло
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
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Комментарии 7
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Boodya
А я хочу спитати, хто такий "відомий експерт" Пан Заховайло?
Це щось типу Леоненка?
Я хоч і розумію, що Арда цей Туран взагалі незнає куди потрапив і відпрацює тут так само, як і Пушич (в кращому випадку), але він (Заховайло) хто? Чи зараз модно всіх експертами називати, ще й відомими?)
"Експерт" зараз типу, коуча особистого росту, таролога, нумеролога і астролога?😂
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+7
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Перший Серед Рівних
Туран - це знаменитий футболіст і на даний момент успішний тренер. А ти хто такий Заховайло?
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