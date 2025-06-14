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Чемпионат Европы
14 июня 2025, 15:39 | Обновлено 14 июня 2025, 15:47
1246
0

УЕФА назвал главную надежду сборной Украины U-21 на Евро

Эксперты отметили Ваната

14 июня 2025, 15:39 | Обновлено 14 июня 2025, 15:47
1246
0
УЕФА назвал главную надежду сборной Украины U-21 на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Официальный сайт УЕФА в превью второго матча сборной Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы отметил форварда Владислава Ваната.

Эксперты считают, что игрок Динамо забьет в матче с Финляндией.

«Сборная Украины блестяще прошла квалификацию к Евро-2025, обыграв в том числе Англию, но в первом матче турнира проиграла Дании 2:3, пропустив два мяча за девять минут».

«Большая надежда на Владислава Ваната, который не отметился в первой игре. Лучший бомбардир УПЛ редко проводит два кряду матча без голов», – написали на сайте УЕФА.

Украина в стартовом туре проиграла Дании, а Финляндия сыграла вничью с Нидерландами.

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Иван Зинченко Источник: УЕФА
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