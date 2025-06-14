ВИДЕО. Ошибка последних минут. Портленд Тимберс упустил победу в игре MLS
«Сан-Хосе Эртквейкс» сумел вырвать ничью в поединке на выезде
Утром, 14 июня, прошел поединок в западной конференции между клубами «Портленд Тимберс» и «Сан-Хосе Эртквейкс».
Поединок прошел в городе Портленд на арене «Провиденс Парк».
Первая половина игры выдалась не такой интересной, как второй тайм. После перерыва гости остались в меньшинстве, из-за полузащитника Иана Харкса, который заработал вторую желтую. «Портленд Тимберс» воспользовались этим фактором и открыли счет на 71-й минуте.
Казалось, что игра так и завершится, однако на последних минутах «Сан-Хосе Эртквейкс» спасся и вырвал ничью – 1:1.
MLS. Западная конференция, 14 июня
«Портленд Тимберс» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 1:1
Голы: Москера, 71 – Джадд, 90+3
Удаления: Харкс, 52
Турнирная таблица:
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ванкувер Вайткепс
|16
|10
|5
|1
|30 - 12
|35
|2
|Сан-Диего
|17
|9
|3
|5
|29 - 18
|30
|3
|Миннесота Юнайтед
|17
|8
|6
|3
|26 - 16
|30
|4
|Портленд Тимберс
|18
|8
|6
|4
|28 - 24
|30
|5
|Лос-Анджелес
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|6
|Сиэтл Саундерс
|18
|7
|5
|6
|25 - 25
|26
|7
|Сан-Хосе Эртквейкс
|18
|6
|5
|7
|35 - 29
|23
|8
|Остин
|18
|6
|5
|7
|13 - 20
|23
|9
|Колорадо Рэпидс
|17
|6
|4
|7
|18 - 24
|22
|10
|Хьюстон Динамо
|17
|5
|5
|7
|22 - 25
|20
|11
|Даллас
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|17
|4
|4
|9
|26 - 31
|16
|13
|Реал Солт-Лейк
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|14
|Сент-Луис Сити
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
События матча
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