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МЛС США
Портленд Тимберс
14.06.2025 05:30 – FT 1 : 1
Сан-Хосе Эртквейкс
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Major League Soccer
14 июня 2025, 15:06 | Обновлено 14 июня 2025, 15:10
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0

ВИДЕО. Ошибка последних минут. Портленд Тимберс упустил победу в игре MLS

«Сан-Хосе Эртквейкс» сумел вырвать ничью в поединке на выезде

14 июня 2025, 15:06 | Обновлено 14 июня 2025, 15:10
35
0
ВИДЕО. Ошибка последних минут. Портленд Тимберс упустил победу в игре MLS
ФК Портленд Тимберс

Утром, 14 июня, прошел поединок в западной конференции между клубами «Портленд Тимберс» и «Сан-Хосе Эртквейкс».

Поединок прошел в городе Портленд на арене «Провиденс Парк».

Первая половина игры выдалась не такой интересной, как второй тайм. После перерыва гости остались в меньшинстве, из-за полузащитника Иана Харкса, который заработал вторую желтую. «Портленд Тимберс» воспользовались этим фактором и открыли счет на 71-й минуте.

Казалось, что игра так и завершится, однако на последних минутах «Сан-Хосе Эртквейкс» спасся и вырвал ничью – 1:1.

MLS. Западная конференция, 14 июня

«Портленд Тимберс» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 1:1

Голы: Москера, 71 – Джадд, 90+3

Удаления: Харкс, 52

Турнирная таблица:

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ванкувер Вайткепс 16 10 5 1 30 - 12 35
2 Сан-Диего 17 9 3 5 29 - 18 30
3 Миннесота Юнайтед 17 8 6 3 26 - 16 30
4 Портленд Тимберс 18 8 6 4 28 - 24 30
5 Лос-Анджелес 16 7 5 4 30 - 23 26
6 Сиэтл Саундерс 18 7 5 6 25 - 25 26
7 Сан-Хосе Эртквейкс 18 6 5 7 35 - 29 23
8 Остин 18 6 5 7 13 - 20 23
9 Колорадо Рэпидс 17 6 4 7 18 - 24 22
10 Хьюстон Динамо 17 5 5 7 22 - 25 20
11 Даллас 16 4 6 6 18 - 26 18
12 Спортинг Канзас-Сити 17 4 4 9 26 - 31 16
13 Реал Солт-Лейк 17 4 3 10 16 - 25 15
14 Сент-Луис Сити 17 3 5 9 14 - 23 14
15 Лос-Анжелес Гэлакси 17 1 4 12 15 - 36 7
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Preston Judd (Сан-Хосе Эртквейкс).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Juan Mosquera (Портленд Тимберс).
53’
Ian Harkes (Сан-Хосе Эртквейкс) получает красную карточку.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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