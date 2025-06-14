ВИДЕО. Ошибка последних минут. Портленд Тимберс упустил победу в игре MLS

Утром, 14 июня, прошел поединок в западной конференции между клубами «Портленд Тимберс» и «Сан-Хосе Эртквейкс».

Поединок прошел в городе Портленд на арене «Провиденс Парк».

Первая половина игры выдалась не такой интересной, как второй тайм. После перерыва гости остались в меньшинстве, из-за полузащитника Иана Харкса, который заработал вторую желтую. «Портленд Тимберс» воспользовались этим фактором и открыли счет на 71-й минуте.

Казалось, что игра так и завершится, однако на последних минутах «Сан-Хосе Эртквейкс» спасся и вырвал ничью – 1:1.

MLS. Западная конференция, 14 июня

«Портленд Тимберс» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 1:1

Голы: Москера, 71 – Джадд, 90+3

Удаления: Харкс, 52

Турнирная таблица: