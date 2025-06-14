«Еще один год, еще один стресс». Реакция фанов Ювентуса на контракт Тудора

Туринский «Ювентус» продолжил контракт с главным тренером команды Игорем Тудором. Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. По новому контракту Тудор будет получать 2,4 миллиона евро в год.

Игор Тудор присоединился к «Ювентусу» в марте 2025 года. По его руководством команда сыграла 9 матчей (5 побед, 3 ничьи и 1 поражение).

Болельщики считают Тудора «своим». Во время карьеры игрока он играл за «Ювентус» с 1998 по 2007 год.

j.alfy.1897: Доверие не дается. Его заслуживают. Игор делал это, день за днем. Давайте двигаться вперед вместе.

massimilianostroppiana: Я мечтаю о Тудоре, который поднимет с нами кубок с большими ушами. Человека чести и уважения.

marco_lenoci: Все, что ему нужно, это время… теперь гении фанатов начнут просить требл в первый же год.

leomastroo: В мире Антонио Конте всегда будьте Игорем Тудором. ВПЕРЕД, МИСТЕР!

iridensys: Сезон закончился, даже не начавшись. Посредственный тренер, здесь его любят только потому, что он болельщик «Ювентуса», но в Лигу чемпионов мы попали благодаря другим, а не благодаря Тудору и его работе.

j04.ba24a: Еще один год, еще один стресс.

sasypager: Лучший выбор, давайте не забывать, кто отвернулся.

rawadmsalame: Еще один сезон без трофеев.

juv3ntusgiovanni: Скромный тренер для скромной команды. Ювентуса больше нет. Есть команда с тем же названием и теми же клубными цветами, которая играет в Турине, но у которой больше нет ничего от настоящего Ювентуса.

gabriele_chiriatti: Теперь мы действительно верим в него, а не так, как в случае с Моттой или с самим Тудором, которого пригласили только потому, что клуб не умел планировать и не имел альтернативы.