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Италия
13 июня 2025, 17:13 | Обновлено 13 июня 2025, 17:49
316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с главным тренером

Игор Тудор будет работать с командой как минимум два сезона

13 июня 2025, 17:13 | Обновлено 13 июня 2025, 17:49
316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Игорь Тудор продлил контракт с клубом до 2027 года.

Об этом официально сообщили на сайте клуба.

Хорватский специалист присоединился к туринскому клубу в марте 2025 года. С тех пор команда сыграла под его руководством 9 матчей (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

Тудор в прошлом был игроком «Ювентуса». За «старую синьору» выступал в течение 9 сезонов.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению Тудор будет получать 2,4 миллиона евро в год.

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Игор Тудор Серия A продление контракта Ювентус чемпионат Италии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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