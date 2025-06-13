Италия13 июня 2025, 17:13 | Обновлено 13 июня 2025, 17:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с главным тренером
Игор Тудор будет работать с командой как минимум два сезона
13 июня 2025, 17:13 | Обновлено 13 июня 2025, 17:49
316
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Главный тренер «Ювентуса» Игорь Тудор продлил контракт с клубом до 2027 года.
Об этом официально сообщили на сайте клуба.
Хорватский специалист присоединился к туринскому клубу в марте 2025 года. С тех пор команда сыграла под его руководством 9 матчей (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение).
Тудор в прошлом был игроком «Ювентуса». За «старую синьору» выступал в течение 9 сезонов.
Ранее сообщалось, что по новому соглашению Тудор будет получать 2,4 миллиона евро в год.
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