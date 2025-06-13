ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Ювентуса» Игорь Тудор продлил контракт с клубом до 2027 года.

Об этом официально сообщили на сайте клуба.

Хорватский специалист присоединился к туринскому клубу в марте 2025 года. С тех пор команда сыграла под его руководством 9 матчей (5 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

Тудор в прошлом был игроком «Ювентуса». За «старую синьору» выступал в течение 9 сезонов.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению Тудор будет получать 2,4 миллиона евро в год.