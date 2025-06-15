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  4. ЛЫСАК: «Как можно оправдываться, если вылетели от Кудровки? Безумие»
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 13:32 |
471
0

ЛЫСАК: «Как можно оправдываться, если вылетели от Кудровки? Безумие»

Вице-президент «Ворсклы» объяснил, почему команда вылетела из УПЛ

15 июня 2025, 13:32 |
471
0
ЛЫСАК: «Как можно оправдываться, если вылетели от Кудровки? Безумие»
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак объяснил, почему команда вылетела из Украинской Премьер-лиги:

«Где-то лет 5 назад я бы что-то рассказывал, кричал и все такое. На сегодняшний день я могу сказать, что мелочей не бывает. Мы попали в такую историю, и какую-то одну причину ты не назовешь. Все началось с марта с этими НДС главного спонсора. Потом изменение графика платежей. Мы в авральном режиме с марта с минимальным бюджетом, мягко говоря. Попали в эту зону турбулентности... Как только я понял, я собрал команду и сказал: «Ребята, мы играем только за премиальные».

И вот оно одно за другим... Есть доля вины на мне как руководителе, доля вины на главном тренере, на футболистах. Можно что угодно рассказывать, но очень много причин, которые могли повлиять на эту историю. Хотя опять же, как можно оправдываться, если мы вылетаем от «Кудровки»? Это безумие».

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Ворскла Полтава Олег Лысак Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу переходные матчи Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: Профутбол Digital
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