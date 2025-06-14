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14 июня 2025, 13:27 |
684
1

Украинский футболист из Израиля прокомментировал удары Ирана

Станислав Беленький сравнил Украину и Израиль

14 июня 2025, 13:27 |
684
1
Украинский футболист из Израиля прокомментировал удары Ирана
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Беленький

Украинский нападающий израильского «Ирони Тивериа» Станислав Беленький прокомментировал ракетные удары Ирана по территории Израиля:

«Я в безопасности, спасибо. Вообще у нас сейчас отпуск, мы с моей семьей решили остаться в Израиле, переехать в другую квартиру. Да и просто уже хорошо здесь адаптировались, что решили никуда не уезжать. Здесь и так есть все для отдыха – хороший климат, море. Сейчас в Израиле военное положение, запрещены любые мероприятия, запрещено собираться группами. Аэропорт закрыт. О политике лучше спрашивать у политиков, я мало разбираюсь в этом.

Это две разные ситуации, я был бы счастлив, если бы Украина имела такой же военный потенциал в обороне, как и Израиль, потому что ты чувствуешь себя в безопасности здесь даже когда происходят такие события. Ситуация спокойная, но ты всегда чего-то ждешь, поэтому есть волнение – без этого никак. Вчера были сирены с 8 вечера до 5 утра каждые 3 часа. В каждом доме есть укрытие. Единственное, что трудно с маленьким ребенком ночью ходить в укрытие, но безопасность важнее».

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Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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Ага, порівняв... Лише єдина "маленька" різниця - Ізраїль першим напав на Іран, на відміну від України
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