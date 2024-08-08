Экс-форвард Украины U-21 открыл счет голам за новый клуб в Израиле
Станислав Беленький отличился за «Ирони» Тверия
Украинский нападающий Станислав Беленький, который в свое время защищал честь молодежной сборной Украины, отметился первым голом в форме израильского клуба «Ирони» Тверия.
25-летний форвард стал автором гола в матче Кубка Тото против «Хапоэля» Хайфа, который завершился вничью 1:1.
Для Беленького игра за «Ирони» Тверия против «Хапоэля» Хайфа стала третьим матчем за новую команду после перехода. Как известно, в предыдущем сезоне Станислав играл за «Нетанию», но стабильного места в составе команды не имел, поэтому был вынужден сменить клуб.
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