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08 августа 2024, 03:26 |
215
0

Экс-форвард Украины U-21 открыл счет голам за новый клуб в Израиле

Станислав Беленький отличился за «Ирони» Тверия

08 августа 2024, 03:26 |
215
0
Экс-форвард Украины U-21 открыл счет голам за новый клуб в Израиле
Twitter. Станислав Беленький

Украинский нападающий Станислав Беленький, который в свое время защищал честь молодежной сборной Украины, отметился первым голом в форме израильского клуба «Ирони» Тверия.

25-летний форвард стал автором гола в матче Кубка Тото против «Хапоэля» Хайфа, который завершился вничью 1:1.

Для Беленького игра за «Ирони» Тверия против «Хапоэля» Хайфа стала третьим матчем за новую команду после перехода. Как известно, в предыдущем сезоне Станислав играл за «Нетанию», но стабильного места в составе команды не имел, поэтому был вынужден сменить клуб.

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Станислав Беленький чемпионат Израиля по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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