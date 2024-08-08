Экс-форвард Украины U-21 открыл счет голам за новый клуб в Израиле

Украинский нападающий Станислав Беленький, который в свое время защищал честь молодежной сборной Украины, отметился первым голом в форме израильского клуба «Ирони» Тверия.

25-летний форвард стал автором гола в матче Кубка Тото против «Хапоэля» Хайфа, который завершился вничью 1:1.

Для Беленького игра за «Ирони» Тверия против «Хапоэля» Хайфа стала третьим матчем за новую команду после перехода. Как известно, в предыдущем сезоне Станислав играл за «Нетанию», но стабильного места в составе команды не имел, поэтому был вынужден сменить клуб.