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  4. ХАЦКЕВИЧ – о звезде Динамо: «Рано ему выдавать огромные авансы»
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 13:02 | Обновлено 14 июня 2025, 13:35
832
0

ХАЦКЕВИЧ – о звезде Динамо: «Рано ему выдавать огромные авансы»

Бывший главный тренер киевлян высказался по поводу Владимира Бражко

14 июня 2025, 13:02 | Обновлено 14 июня 2025, 13:35
832
0
ХАЦКЕВИЧ – о звезде Динамо: «Рано ему выдавать огромные авансы»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о нынешнем полузащитнике столичного клуба Владимире Бражко:

«Бражко очень хорошо играл после возвращения из «Зари», когда на его плечи выпала роль преемника Сергея Сидорчука в «Динамо», начал вызываться в сборную Украины. Но вторая часть этого сезона показала, что еще рано ему выдавать огромные авансы».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Александр Хацкевич Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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