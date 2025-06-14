ХАЦКЕВИЧ – о звезде Динамо: «Рано ему выдавать огромные авансы»
Бывший главный тренер киевлян высказался по поводу Владимира Бражко
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о нынешнем полузащитнике столичного клуба Владимире Бражко:
«Бражко очень хорошо играл после возвращения из «Зари», когда на его плечи выпала роль преемника Сергея Сидорчука в «Динамо», начал вызываться в сборную Украины. Но вторая часть этого сезона показала, что еще рано ему выдавать огромные авансы».
В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Некоторым клубам повезло пропустить первый раунд квалификации
Киевский клуб не будет подписывать этих игроков