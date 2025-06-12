Игрок Динамо поделился эмоциями перед первой игрой Украины на Евро U-21

Полузащитник сборной Украины U-21 Владимир Бражко поделился ожиданиями перед матчем первого тура чемпионата Европы U-21 по футболу против сверстников из Дании.

Также сборную Украины U-21 в группе D ожидают матчи против Финляндии и Нидерландов.

«Очень сильная группа, каждый соперник по-своему опасен. Сегодня мы разбирали только Данию. Сейчас самая главная игра – ближайшая. Уже после неё будем изучать следующих соперников. На Евро слабых команд не бывает, думаю, нам будет непросто. Никто сюда просто так не приехал.

Не хочу никого выделять из датчан. Это команда, которая сильна именно коллективной игрой, с мощным прессингом. Но и мы хотим показать свои лучшие качества и победить. Надеюсь, так и будет.

Много украинцев, к сожалению, переехали сюда из-за войны. Я надеюсь, что завтра мы поднимем им настроение и подарим победу не только тем, кто придёт на стадион, но и тем, кто будет болеть в Украине.

Мы живём не в городе и добирались сюда целый час. На самом деле Словакия – очень красивая страна. Я был здесь не раз, два года назад мы играли с Турцией. Здесь много украинцев, и я надеюсь на отличную атмосферу на стадионе», – сказал Бражко.

Напомним, матч между Украиной U-21 и Данией U-21 состоится 12 июня на стадионе «Татран Арена» в Прешове. Начало в 19:00 по киевскому времени.