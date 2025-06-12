Богдан ВЬЮННИК: «Будем играть за наш флаг, за самых лучших людей на земле»

Сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины проведет свой первый матч на Евро-2025 (U-21). Учитывая, как классно сине-желтые прошли свой путь в отборе к финальной части этого турнира, украинские болельщики ждут хорошего выступления от нашей команды.

Как подопечные Унаи Мельгосы подготовились к этому испытанию эксклюзивно для Sport.ua рассказал один из самых опытных игроков нынешней «молодежки» нападающий польской «Лехии» Богдан Вьюнник.

– Богдан, сегодня стартует Евро, как настроение?

– Настроение отличное, все готовы. Будем стараться показать свой уровень.

– Для тебя это второй турнир на этом уровне. На предыдущем чемпионате сборная Украины встречалась с Испанией, Хорватией и Румынией. Сейчас – Дания, Нидерланды, Финляндия. Как думаешь, какая группа сильнее?

– Соперников мы разбирали, но сейчас трудно говорить, потому что я не играл против датчан, нидерландцев и финнов. Поэтому какие-то сравнения можно будет делать после матчей, когда на себе уже почувствуешь силу будущих оппонентов.

– Готовясь, к Евро сборная сыграла два товарищеских матча, и дважды победила. Понятно, что спарринги не идут в сравнение с официальными матчами, но это настраивает на оптимистический лад?

– Победы всегда добавляют настроения, каким бы ни был поединок товарищеским или официальным. Сам тренировочный процесс идет лучше.

– То, что на этом турнире будут принимать участие многие игроки с прошлого Евро, придает нашей команде уверенности?

– 100%. С половиной футболистов, которые сейчас готовятся к чемпионату Европы мы провели много времени вместе. Думаю, что опыт, который был получен в 2023 году нам очень поможет.

УАФ. Унаи Мельгоса

– Что из себя представляет нынешний ваш тренер Унаи Мельгоса? В чем его плюсы?

– Прежде всего, это опытный специалист, который работал в Испании, помогал Сергею Реброву в «Ференцвароше», был в структуре «Динамо». Но самое главное, что наш наставник невероятный психолог. Мне очень интересно, как он каждый раз находит новые слова для своих футболистов. Например, на последней теории он произнес речь, после которой ты хочешь уже поскорее выйти на поле, чтобы добиваться положительного результата.

– Какая разница между ним и прошлым тренер «молодежки» Русланом Ротанем в плане подходов к работе?

– Главная разница в языке (улыбается). Если Руслан Петрович разговаривал на украинском, то Унаи общается на английском. Разница этих наставников только в подходах к тренировкам. А что касается отношения к игрокам, атмосферы в коллективе, то мне нравится работать с обоими тренерами. С ними интересно.

– Какая вообще цель стоит перед командой?

– Двигаться постепенно. Сейчас у сборной Украины важнейший поединок против Дании. А уже дальше будем отталкиваться.

– Ты же, наверное, знаешь о самом большом успехе молодежной сборной на Евро, это когда в 2006 году команда добралась до финала. Сейчас, на твой взгляд, по потенциалу мы можем достичь как минимум этой цели?

– Я понимаю, что сейчас много ожиданий от нашей команды, но очень не хочется об этом говорить, потому что футбол непредсказуемая игра. Можно ставить минимальные задачи и дойти до финала, а можно поставить цель – выиграть турнир, а на самом деле не выйти из группы. Я останусь со скромным мнением, что самый главный матч, это следующий.

– Вообще, в чем сила нынешней украинской «молодежки»?

– Прежде всего в коллективе и в индивидуальном мастерстве футболистов. Сейчас в нашей команде почти все игроки в тонусе, имея игровую практику в своих командах, а это очень важно.

– Какой твой самый памятный матч за молодежную сборную Украины?

– Наверное, это матч прошлого Евро против Испании на групповой стадии. Мы тогда с этим грозным соперником сыграли вничью – 2:2, а мне посчастливилось отличиться забитым мячом.

– За молодежную сборную ты провел 33 поединка. Имеешь авторитет среди партнеров?

– Это вопрос не ко мне (улыбается). А по поводу статистики то, наверное, это, наверное, неплохой показатель, как для футболиста молодежной сборной.

– Хоть раз с тобой связывались тренеры национальной команды, учитываю, опять же, твой послужной список в «молодежке» и хороший сезон в польской «Лехии»?

– Напрямую контактов не было. Но были диалоги с приближенными к главной команде страны людьми.

– Это добавляет тебе адреналина?

– Безусловно. Национальная команда, это моя цель, моя мечта с детства. Надеюсь, что футболка этой команды меня не обойдет стороной (улыбается).

УАФ. Молодежная сборная Украины

– Вернемся к команде. Первый ваш матч против Дании. Что скажешь об этом оппоненте?

– Как всегда, когда мы говорим о северных европейских сборных, то это мощная команда, с физически сильными исполнителями в составе, но при этом они играют в содержательный футбол. Мы смотрели их матч против испанцев, где наш соперник играл на равных с авторитетной сборной. Поэтому, я уверен, что нас ждет очень сложная игра, в которой на первом месте будет стоять результат.

– Если я правильно понимаю, то Унаи Мельгоса хочет, чтобы команда контролировала мяч.

– Это наша одна из главных целей на этот поединок. Впрочем, для меня Унаи Мельгоса такой тренер, который очень сильно понимает тонкости игры. Контроль мяча ради контроля, это не футбол. Он всегда говорит нам, что мяч нужно контролировать с умом, матчи выигрывают, когда забивают голов больше, чем пропускают.

– Победа в первом матче, это большой залог успеха в групповом раунде?

– Учитываю свой футбольный опыт, могу сказать, что, как турнир начнешь, так его и закончишь. Когда плохо начинаешь потом сложно собраться, поэтому мы сделаем все, чтобы начать турнир с положительного для себя результата.

– В Словакии будет много болельщиков нашей сборной. Что ты можешь им сказать, а также тем, кто будет переживать в Украине?

– Мы очень ждем наших болельщиков на стадионе. А тем зрителям, которые будут следить за нами дома, могу откровенно сказать, что мы будем играть за наш флаг, за самых лучших и самых смелых людей на земле.