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WTA
14 июня 2025, 11:56 | Обновлено 14 июня 2025, 12:26
133
0

РАДУКАНУ: «Не хочу доходить до третьего раунда и без шансов уступать»

Британская теннисистка дала пресс-конференцию

14 июня 2025, 11:56 | Обновлено 14 июня 2025, 12:26
133
0
РАДУКАНУ: «Не хочу доходить до третьего раунда и без шансов уступать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

На 22-летнюю теннисистку Эмму Радукану (WTA 37) британские болельщики уже не первый сезон возлагают особые надежды.

Однако высокие ожидания от молодой британки на травяном турнире WTA 500 в Лондоне завершились на стадии четвертьфинала, где Радукану уступила первой сеяной Чжэн Циньвень в двух сетах.

На пресс-конференции после поражения она рассказала о своих проблемах.

«У меня начались проблемы со спиной еще в Страсбурге. Это то, что то уходит, то возвращается. В последние недели я справлялась достаточно неплохо, но, думаю, по мере того как неделя шла и я провела пять матчей, пусть даже два из них были в паре, да, все начало сказываться. Я почувствовала это, когда нагрузка увеличилась. Меня увели с корта, наложили тейп для стабилизации и дали обезболивающее. Вот и все.

Это было постоянной проблемой последние недели, и ранее у меня уже бывали боли в спине. Думаю, это просто моя уязвимая зона. Я понимаю, что мне нужно тщательно следить за этим участком. Я не слишком волнуюсь, что это что-то серьезное, но знаю, что это крайне неприятно и требует правильного и внимательного подхода».

Хотя сейчас британке нужно разобраться с физическим состоянием, ее положение в рейтинге весьма позитивное: «Посев помогает на Мастерсах, на турнирах Большого шлема и в других соревнованиях – тогда ты не встречаешься с топами в первых раундах. Но мои цели изменились: теперь я больше сосредоточена на том, чтобы улучшать свою игру и, сталкиваясь с лучшими, навязывать борьбу и чувствовать себя конкурентоспособной.

Не хочу доходить до третьего раунда на Шлеме и без шансов уступать одной из лучших. Я бы предпочла более упорный матч, пусть даже это означает поражение в первом или втором раунде. Честно говоря, сейчас я чувствую именно так».

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WTA Лондон Эмма Радукану Чжэн Циньвень
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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