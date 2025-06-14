ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Бетис подписал новый контракт с воспитанником

Испанский «Бетис» официально заключил новый контракт с молодым защитником Анхелем Ортисом, который является воспитанником клуба.

20-летний футболист решил продолжить сотрудничество с клубом и подписал соглашение до лета 2029 года.

Клубная пресс-служба «Бетиса» информирует, что игрок полноценно будет переведен в основной состав со следующего сезона.

Всего Ортис сыграл шесть поединков за основную команду «Бетиса», оформив одну голевую передачу.