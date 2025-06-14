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Испания
14 июня 2025, 12:58 | Обновлено 14 июня 2025, 13:33
74
0

ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Бетис подписал новый контракт с воспитанником

20-летний Анхель Ортис попытается закрепиться в клубе

14 июня 2025, 12:58 | Обновлено 14 июня 2025, 13:33
74
0
ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Бетис подписал новый контракт с воспитанником
ФК Бетис. Анхель Ортис

Испанский «Бетис» официально заключил новый контракт с молодым защитником Анхелем Ортисом, который является воспитанником клуба.

20-летний футболист решил продолжить сотрудничество с клубом и подписал соглашение до лета 2029 года.

Клубная пресс-служба «Бетиса» информирует, что игрок полноценно будет переведен в основной состав со следующего сезона.

Всего Ортис сыграл шесть поединков за основную команду «Бетиса», оформив одну голевую передачу.

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Андрей Витренко Источник: ФК Бетис
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