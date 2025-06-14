ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Бетис подписал новый контракт с воспитанником
20-летний Анхель Ортис попытается закрепиться в клубе
Испанский «Бетис» официально заключил новый контракт с молодым защитником Анхелем Ортисом, который является воспитанником клуба.
20-летний футболист решил продолжить сотрудничество с клубом и подписал соглашение до лета 2029 года.
Клубная пресс-служба «Бетиса» информирует, что игрок полноценно будет переведен в основной состав со следующего сезона.
Всего Ортис сыграл шесть поединков за основную команду «Бетиса», оформив одну голевую передачу.
📣 OFICIAL | Ángel Ortiz renueva con el #RealBetis hasta 2029.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) June 13, 2025
¡A por todas, Ángel! 😉💚
✨🤩💚— Real Betis Cantera (@RBetisCantera) June 13, 2025
𝖴𝗇𝖺 𝗏𝗂𝖽𝖺 𝗅𝗂𝗀𝖺𝖽𝖺 𝖺𝗅 𝗏𝖾𝗋𝖽𝗂𝖻𝗅𝖺𝗇𝖼𝗈.#CanteraBetis pic.twitter.com/N1EQpoLjjF
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