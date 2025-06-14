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Италия
14 июня 2025, 11:26 | Обновлено 14 июня 2025, 11:37
1083
1

ОФИЦИАЛЬНО. Индзаги расторг контракт с клубом, который вывел в Серию А

Тренер покинул «Пизу»

14 июня 2025, 11:26 | Обновлено 14 июня 2025, 11:37
1083
1
ОФИЦИАЛЬНО. Индзаги расторг контракт с клубом, который вывел в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Итальянский клуб «Пиза» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Филиппо Индзаги.

На официально сайте клуба указано, что «Пизу» вместе с коучем покинул весь тренерский штаб.

«Клуб благодарит Филиппо Индзаги и его тренерский штаб за профессионализм и плодотворную, успешную совместную работу, которая завершилась выходом в высший дивизион», – написала пресс-служба.

Филиппо возглавил коллектив в начале сезона 2024/25. В течение года Индзаги во главе клуба провел 40 поединков и впервые за 34 года вывел команду в Серию А.

Ожидается, что следующим клубом Индзаги станет «Палермо», с которым специалист имеет договоренности.

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Серия A Пиза Филиппо Индзаги чемпионат Италии по футболу отставка Серия B
Андрей Витренко Источник
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Victor673256ua
Не такий успішний тренер, як брат, але теж має певні успіхи
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