ОФИЦИАЛЬНО. Индзаги расторг контракт с клубом, который вывел в Серию А

Итальянский клуб «Пиза» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Филиппо Индзаги.

На официально сайте клуба указано, что «Пизу» вместе с коучем покинул весь тренерский штаб.

«Клуб благодарит Филиппо Индзаги и его тренерский штаб за профессионализм и плодотворную, успешную совместную работу, которая завершилась выходом в высший дивизион», – написала пресс-служба.

Филиппо возглавил коллектив в начале сезона 2024/25. В течение года Индзаги во главе клуба провел 40 поединков и впервые за 34 года вывел команду в Серию А.

Ожидается, что следующим клубом Индзаги станет «Палермо», с которым специалист имеет договоренности.