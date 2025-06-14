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14 июня 2025, 11:19 | Обновлено 14 июня 2025, 11:23
165
0

ВИДЕО. Как готовиться к травяному сезону, когда нет травяного покрытия?

Французская теннисистка Осеан Доден проявляет смекалку

14 июня 2025, 11:19 | Обновлено 14 июня 2025, 11:23
165
0
ВИДЕО. Как готовиться к травяному сезону, когда нет травяного покрытия?
Getty Images/Global Images Ukraine. Осеан Доден

Травяной сезон – один из самых интересных периодов для поклонников тенниса, но одновременно и один из самых сложных для игроков.

Причины разные: короткая продолжительность, резкая смена покрытия после грунта, высокая скорость корта, требующая от теннисистов исключительной техники.

Более того, относительно небольшое количество травяных кортов еще больше усложняет подготовку.

Именно поэтому некоторые спортсмены, такие как французская теннисистка Осеан Доден, проявляют смекалку и выкручиваются как могут.

Например, кладут кусок травы в угол цементного корта, чтобы привыкнуть к скорости и непривычным отскокам. Все ради того, чтобы подойти к Уимблдону в максимально хорошей форме.

ВИДЕО. Подготовка к травяному сезону, когда нет травяного покрытия

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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