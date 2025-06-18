Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо назвал форварда из Украины, который лучше Довбика и Яремчука
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 21:57 | Обновлено 18 июня 2025, 22:11
1637
1

Легенда Динамо назвал форварда из Украины, который лучше Довбика и Яремчука

Александр Хацкевич выделил Владислава Ваната

18 июня 2025, 21:57 | Обновлено 18 июня 2025, 22:11
1637
1
Легенда Динамо назвал форварда из Украины, который лучше Довбика и Яремчука
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего украинского форварда на данный момент.

«Начнем с Артема Довбика. Чемпионат Италии очень сложный для нападающих, там делается большой акцент на оборону и тактику. Понимаю, что Довбику было тяжело – новая страна, новая команда, смена тренеров. Однако забить 17 голов за сезон – неплохой результат для дебюта, хотя от него ждали большего. Надеюсь, что в следующем сезоне он проявит себя лучше.

Роман Яремчук только в конце сезона стал стабильно играть и забивать за Олимпиакос, стал чемпионом Греции. Однако я не могу только из-за этого поставить его в первую 11-ку.

Лучшим я все-таки назову Владислава Ваната. Уже второй сезон он демонстрирует, что является настоящим нападающим, который умеет и забивать, и играть на команду. Ванат уже второй раз подряд становится лучшим бомбардиром УПЛ – это показатель стабильности», – сказал Хацкевич.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».

По теме:
Фактор Ротаня. Гайдучик пояснил, почему сменил Верес на Полесье
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Клуб УПЛ не досчитался двух легионеров из-за войны Израиля и Ирана
Динамо Киев Александр Хацкевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Довбик Роман Яремчук Владислав Ванат
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Футбол | 18 июня 2025, 06:23 14
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?

Сине-желтые, если не уступят Нидерландам, сыграют с Португалией в 1/4 финала

Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Футбол | 18 июня 2025, 12:34 25
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ

Называем тех, кто не заслужил сыграть в США ни одного матча

Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Футбол | 18.06.2025, 06:54
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Футбол | 18.06.2025, 15:25
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Александрия и Полесье узнали оппонентов в квалификации Q2 Лиги конференций
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Футбол | 18.06.2025, 22:51
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Звісно, кращий! Сьогодні всі в цьому переконались в черговий раз, видатна гра від нього!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 55
Футбол
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
16.06.2025, 19:26 1
Бокс
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем