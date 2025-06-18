Легенда Динамо назвал форварда из Украины, который лучше Довбика и Яремчука

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего украинского форварда на данный момент.

«Начнем с Артема Довбика. Чемпионат Италии очень сложный для нападающих, там делается большой акцент на оборону и тактику. Понимаю, что Довбику было тяжело – новая страна, новая команда, смена тренеров. Однако забить 17 голов за сезон – неплохой результат для дебюта, хотя от него ждали большего. Надеюсь, что в следующем сезоне он проявит себя лучше.

Роман Яремчук только в конце сезона стал стабильно играть и забивать за Олимпиакос, стал чемпионом Греции. Однако я не могу только из-за этого поставить его в первую 11-ку.

Лучшим я все-таки назову Владислава Ваната. Уже второй сезон он демонстрирует, что является настоящим нападающим, который умеет и забивать, и играть на команду. Ванат уже второй раз подряд становится лучшим бомбардиром УПЛ – это показатель стабильности», – сказал Хацкевич.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».