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  4. Легенда Динамо оценил перспективы Ротаня в Полесье
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 13:52 |
520
0

Легенда Динамо оценил перспективы Ротаня в Полесье

Александр Хацкевич надеется, что житомиряне будут бороться за медали

04 июня 2025, 13:52 |
520
0
Легенда Динамо оценил перспективы Ротаня в Полесье
ФК Полесье. Руслан Ротань

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья»:

«Получится ли у Ротаня в «Полесье»? Буткевичу, наверное, сразу хочется результата. Но Ротань такой тренер, что ему нужно время, чтобы подготовить команду. Работа Ротаня в «Александрии» была системной. Два года его многие критиковали, но он искал симбиоз в команде, сначала использовал молодых футболистов, а затем доверился опытным и добился результата.

В «Полесье» не только президент должен быть амбициозным, но и все в клубе. Понятно, что будет трудно в первый год. Требования Ротаня будут отличаться от того, как строил работу Имад Ашур. Любому тренеру нужно время, футболисты в «Полесье» неплохие, но нельзя сказать, что их уровень сегодня выше, чем в «Александрии». Надеемся, что они как можно быстрее впитают идеи Ротаня и в следующем сезоне будут бороться за медали УПЛ».

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Александр Хацкевич Полесье Житомир Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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