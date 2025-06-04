Легенда Динамо оценил перспективы Ротаня в Полесье

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья»:

«Получится ли у Ротаня в «Полесье»? Буткевичу, наверное, сразу хочется результата. Но Ротань такой тренер, что ему нужно время, чтобы подготовить команду. Работа Ротаня в «Александрии» была системной. Два года его многие критиковали, но он искал симбиоз в команде, сначала использовал молодых футболистов, а затем доверился опытным и добился результата.

В «Полесье» не только президент должен быть амбициозным, но и все в клубе. Понятно, что будет трудно в первый год. Требования Ротаня будут отличаться от того, как строил работу Имад Ашур. Любому тренеру нужно время, футболисты в «Полесье» неплохие, но нельзя сказать, что их уровень сегодня выше, чем в «Александрии». Надеемся, что они как можно быстрее впитают идеи Ротаня и в следующем сезоне будут бороться за медали УПЛ».