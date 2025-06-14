Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего украинского вратаря на данный момент.

«Лучший вратарь Украины? Это Георгий Ермаков. Его стабильная игра внесла весомый вклад в успех команды в чемпионате Украины. Он не допускал серьезных ошибок, очень надежно действовал на линии, классно играл ногами. Понятно, что Трубин и Лунин играют в топовых чемпионатах за крупные клубы, но я отдам голос за Ермакова, учитывая его стабильность и большой вклад в серебряные медали Александрии», – сказал Хацкевич.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».