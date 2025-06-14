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  4. Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 20:40 |
1768
1

Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина

Александр Хацкевич похвалил Георгия Ермакова

14 июня 2025, 20:40 |
1768
1
Легенда Динамо назвал вратаря из Украины, который лучше Лунина и Трубина
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего украинского вратаря на данный момент.

«Лучший вратарь Украины? Это Георгий Ермаков. Его стабильная игра внесла весомый вклад в успех команды в чемпионате Украины. Он не допускал серьезных ошибок, очень надежно действовал на линии, классно играл ногами. Понятно, что Трубин и Лунин играют в топовых чемпионатах за крупные клубы, но я отдам голос за Ермакова, учитывая его стабильность и большой вклад в серебряные медали Александрии», – сказал Хацкевич.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».

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Александр Хацкевич Украинская Премьер-лига Георгий Ермаков Александрия Андрей Лунин Реал Мадрид Анатолий Трубин Бенфика
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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ViAn
Смоловий активно розбирав воротарів останніми днями. І найкращий у нього Сапутін. Єрмаков на 8-му місці.
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