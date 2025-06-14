Моуриньо хочет избавиться от экс-хава Шахтера. Его могут продать в Эвертон

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассчитывает в летнее трансферное окно избавиться от 32-летнего центрального полузащитника Фреда, с которым у него были довольно натянутые отношения еще со времен общей работы специалиста и игрока в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Моуриньо попросил клуб выставить Фреда на трансфер, чем готов воспользоваться один клуб английской Премьер-лиги.

Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Эвертон», в то время как стамбульцы хотят выручить за своего игрока 15 миллионов фунтов.

Фред сыграл в сезоне-2024/25 45 официальных матчей за «Фенербахче» (5 голов, 8 ассистов), однако запятнал свою репутацию в Украине участием в товарищеском спарринге против «Зенита» из рф, который турецкий клуб проводил осенью минувшего года.