Моуриньо хочет избавиться от экс-хава Шахтера. Его могут продать в Эвертон
Фред вскоре может вернуться в английскую Премьер-лигу
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассчитывает в летнее трансферное окно избавиться от 32-летнего центрального полузащитника Фреда, с которым у него были довольно натянутые отношения еще со времен общей работы специалиста и игрока в «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что Моуриньо попросил клуб выставить Фреда на трансфер, чем готов воспользоваться один клуб английской Премьер-лиги.
Интерес к бразильскому футболисту проявляет «Эвертон», в то время как стамбульцы хотят выручить за своего игрока 15 миллионов фунтов.
Фред сыграл в сезоне-2024/25 45 официальных матчей за «Фенербахче» (5 голов, 8 ассистов), однако запятнал свою репутацию в Украине участием в товарищеском спарринге против «Зенита» из рф, который турецкий клуб проводил осенью минувшего года.
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