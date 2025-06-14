Шовковский хочет переманить в Динамо легионера из Первой лиги

Киевское Динамо заинтересовано в подписании легионера полтавской Ворсклы Ибрахима Кане. Об этом сообщил функционер Олег Лысак.

«Я знаю, что Вильевича набирал Шовковский, и они говорили о нем. Но на сегодняшний день по Динамо конкретики нет. Есть разговор определенный с другим клубом в Украине», – сказал Лысак.

В сезоне 2024/25 годов полтавская Ворскла заработала 27 зачетных баллов и финишировала на 13 месте в итоговой таблице Украинской Премьер-лиги.

Кане в прошлогодней кампании отыграл за полтавскую команду 33 поединка во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего малыша в 700 тысяч евро.