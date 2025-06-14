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  4. Шовковский хочет переманить в Динамо легионера из Первой лиги
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 09:54 | Обновлено 14 июня 2025, 10:35
1687
1

Шовковский хочет переманить в Динамо легионера из Первой лиги

Ібрахім Кане може змінити клубну прописку

14 июня 2025, 09:54 | Обновлено 14 июня 2025, 10:35
1687
1
Шовковский хочет переманить в Динамо легионера из Первой лиги
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Киевское Динамо заинтересовано в подписании легионера полтавской Ворсклы Ибрахима Кане. Об этом сообщил функционер Олег Лысак.

«Я знаю, что Вильевича набирал Шовковский, и они говорили о нем. Но на сегодняшний день по Динамо конкретики нет. Есть разговор определенный с другим клубом в Украине», – сказал Лысак.

В сезоне 2024/25 годов полтавская Ворскла заработала 27 зачетных баллов и финишировала на 13 месте в итоговой таблице Украинской Премьер-лиги.

Кане в прошлогодней кампании отыграл за полтавскую команду 33 поединка во всех официальных турнирах: три гола, три результативных передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего малыша в 700 тысяч евро.

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Ибрахим Кане Динамо Киев Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: FootballHub
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Pavel_i_C0
СпортЮА, Ви читали свою ж новину в 6:11?))))
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