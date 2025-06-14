ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил грузинскую Дилу

Грузинский футбольный клуб «Дила» объявил о назначении на пост главного тренера 49-летнего итальянца Диего Лонго.

О сроках действия трудового соглашения не сообщается, однако в коммюнике отмечается, что Лонго приступит к выполнению своих обязанностей уже с 14 июня.

До этого Лонго работал с клубом итальянской Серии С «Сестри Леванте», который покинул в начале марта нынешнего года.

В Украине Диего Лонго известен по работе в тренерском штабе Мирчи Луческу в «Динамо» в сезоне-2020/21.