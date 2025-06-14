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14 июня 2025, 09:40 |
1414
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил грузинскую Дилу

Ранее Диего Лонго работал в итальянской Серии С

14 июня 2025, 09:40 |
1414
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Динамо возглавил грузинскую Дилу
x.com. Диего Лонго

Грузинский футбольный клуб «Дила» объявил о назначении на пост главного тренера 49-летнего итальянца Диего Лонго.

О сроках действия трудового соглашения не сообщается, однако в коммюнике отмечается, что Лонго приступит к выполнению своих обязанностей уже с 14 июня.

До этого Лонго работал с клубом итальянской Серии С «Сестри Леванте», который покинул в начале марта нынешнего года.

В Украине Диего Лонго известен по работе в тренерском штабе Мирчи Луческу в «Динамо» в сезоне-2020/21.

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Диего Лонго Дила Гори назначение тренера Динамо Киев чемпионат Грузии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Дила
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