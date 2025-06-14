Суперкубок между победителями Лиги Европы и Копа Судамерикана не состоится
Расинг открыт к проведению, а Тоттенхэм имеет проблемы с графиком
Поєдинок UEFA–CONMEBOL Club Challenge 2025, у якому мали зустрітися переможці Ліги Європи та Копа Судамерикана, швидше за все, не відбудеться.
За попередньою інформацією, аргентинський Расінг відкритий до участі, однак англійський Тоттенхем навряд чи погодиться через проблеми з графіком.
Змагання між переможцями UEFA Europa League та CONMEBOL Sudamericana було започатковано у 2023 році. У першому розіграші трофей здобула іспанська Севілья, яка перемогла еквадорський Індепендьєнте дель Вальє (1:1, пен 4:1).
У 2024 році матч між італійською Аталантою та еквадорським ЛДУ Кіто так і не було зіграно, офіційної інформації про причини скасування не було надано.
Таким чином, вже другий рік поспіль UEFA–CONMEBOL Club Challenge опиняється під загрозою скасування.
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