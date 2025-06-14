Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперкубок между победителями Лиги Европы и Копа Судамерикана не состоится
Другие новости
14 июня 2025, 07:15 | Обновлено 14 июня 2025, 07:27
143
0

Суперкубок между победителями Лиги Европы и Копа Судамерикана не состоится

Расинг открыт к проведению, а Тоттенхэм имеет проблемы с графиком

14 июня 2025, 07:15 | Обновлено 14 июня 2025, 07:27
143
0
Суперкубок между победителями Лиги Европы и Копа Судамерикана не состоится
УЕФА

Поєдинок UEFA–CONMEBOL Club Challenge 2025, у якому мали зустрітися переможці Ліги Європи та Копа Судамерикана, швидше за все, не відбудеться.

За попередньою інформацією, аргентинський Расінг відкритий до участі, однак англійський Тоттенхем навряд чи погодиться через проблеми з графіком.

Змагання між переможцями UEFA Europa League та CONMEBOL Sudamericana було започатковано у 2023 році. У першому розіграші трофей здобула іспанська Севілья, яка перемогла еквадорський Індепендьєнте дель Вальє (1:1, пен 4:1).

У 2024 році матч між італійською Аталантою та еквадорським ЛДУ Кіто так і не було зіграно, офіційної інформації про причини скасування не було надано.

Таким чином, вже другий рік поспіль UEFA–CONMEBOL Club Challenge опиняється під загрозою скасування.

По теме:
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы
Источник: Гасперини недоволен Довбиком, украинцу готовят замену
Лига Европы Копа Судамерикана Тоттенхэм Расинг Авельянеда Аталанта ЛДУ Кито Севилья Индепендьенте дель Валье отмена матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13 июня 2025, 09:20 2
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»

Майк – о Сальвадоре Санчесе

Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Теннис | 13 июня 2025, 07:07 2
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»

Джуди Маррей дала интервью изданию The Herald

Суперматч финала Кубка Стэнли. Камбэк с 0:3, 9 шайб и овертайм
Хоккей | 13.06.2025, 06:54
Суперматч финала Кубка Стэнли. Камбэк с 0:3, 9 шайб и овертайм
Суперматч финала Кубка Стэнли. Камбэк с 0:3, 9 шайб и овертайм
Динамо приняло окончательное решение по трансферах Кане и Бруниньо
Футбол | 14.06.2025, 06:11
Динамо приняло окончательное решение по трансферах Кане и Бруниньо
Динамо приняло окончательное решение по трансферах Кане и Бруниньо
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Футбол | 14.06.2025, 00:20
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 5
Бокс
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа
13.06.2025, 03:08
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем