Суперкубок между победителями Лиги Европы и Копа Судамерикана не состоится

Поєдинок UEFA–CONMEBOL Club Challenge 2025, у якому мали зустрітися переможці Ліги Європи та Копа Судамерикана, швидше за все, не відбудеться.

За попередньою інформацією, аргентинський Расінг відкритий до участі, однак англійський Тоттенхем навряд чи погодиться через проблеми з графіком.

Змагання між переможцями UEFA Europa League та CONMEBOL Sudamericana було започатковано у 2023 році. У першому розіграші трофей здобула іспанська Севілья, яка перемогла еквадорський Індепендьєнте дель Вальє (1:1, пен 4:1).

У 2024 році матч між італійською Аталантою та еквадорським ЛДУ Кіто так і не було зіграно, офіційної інформації про причини скасування не було надано.

Таким чином, вже другий рік поспіль UEFA–CONMEBOL Club Challenge опиняється під загрозою скасування.