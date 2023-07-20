Севилья стала обладателем трофея UEFA–CONMEBOL Club Challenge

Испанская «Севилья» стала победителем первого в истории турнира, который отныне в одном матче будет разыгрываться между действующими триумфаторами Лиги Европы и Копа Судамерикана.

В родной Севилье на поле «Рамон Санчес Писхуа» андалусцы выяснили отношения с эквадорским клубом «Индепендьенте дель Валье». Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти успех сопутствовал игрокам «Севильи» – 4:1.

Данная игра за трофей UEFA–CONMEBOL Club Challenge была посвящена Антонио Пуэрте. Бывший игрок «Севильи» умер в 2007 году в возрасте 22 лет от сердечного приступа.

UEFA–CONMEBOL Club Challenge

«Севилья» Испания – «Индепендьенте дель Валье» Эквадор – 1:1, пен. 4-1

Голы: Лаутаро Диас, 10 (0:1). Ортис, 90+1 (1:1).