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14 июня 2025, 06:23 | Обновлено 14 июня 2025, 07:18
223
0

ФОТО. Сборная U-21 после матча: две тренировки и разделение на две группы

Украинская команда готовится к матчу 2-го тура Евро-2025 U-21 с Финляндией

14 июня 2025, 06:23 | Обновлено 14 июня 2025, 07:18
223
0
ФОТО. Сборная U-21 после матча: две тренировки и разделение на две группы
УАФ

Сборная Украины U-21 13 июня, на следующий день после матча, провела две тренировки, разделившись на две группы.

Группа футболистов, которая начала матч с Данией в стартовом составе, занималась восстановительными упражнениями. Остальные игроки провели интенсивное занятие.

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21. На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились Украина U-21 и Дания U-21 (2:3).

Украинцы дважды выходили вперед благодаря голам Назара Волошина и Максима Брагара (оба ассиста сделал Олег Очеретько), однако соперники каждый раз отвечали, а в итоге вырвали победу, забив на 85-й минуте.

Команду Унаи Мельгосы далее ждут матчи против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ФОТО. Сборная U-21 после матча: две тренировки и разделение на две группы

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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