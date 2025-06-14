Сборная Украины U-21 13 июня, на следующий день после матча, провела две тренировки, разделившись на две группы.

Группа футболистов, которая начала матч с Данией в стартовом составе, занималась восстановительными упражнениями. Остальные игроки провели интенсивное занятие.

12 июня состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2025 U-21. На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились Украина U-21 и Дания U-21 (2:3).

Украинцы дважды выходили вперед благодаря голам Назара Волошина и Максима Брагара (оба ассиста сделал Олег Очеретько), однако соперники каждый раз отвечали, а в итоге вырвали победу, забив на 85-й минуте.

Команду Унаи Мельгосы далее ждут матчи против Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ФОТО. Сборная U-21 после матча: две тренировки и разделение на две группы