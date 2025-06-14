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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 02:43 | Обновлено 14 июня 2025, 03:14
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0

Четыре новичка. Стало известно, когда пройдет жеребьевка нового сезона УПЛ

Составление календаря сезона 2025/26 запланировано на 21–22 июня

14 июня 2025, 02:43 | Обновлено 14 июня 2025, 03:14
49
0
Четыре новичка. Стало известно, когда пройдет жеребьевка нового сезона УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка календаря Украинской Премьер-лиги 2025/26 запланирована ориентировочно на 21–22 июня, сообщил журналист Владимир Зверов.

Проведение жеребьевки предварит старт нового чемпионата, базовой датой 1-го тура которого является 2 августа.

Недавно в Киеве состоялось собрание участников УПЛ, на котором был утвержден состав участников УПЛ на сезон 2025/26.

Топ-лигу покинули Ворскла, Левый Берег, Ингулец и Черноморец. Вместо них повысились в классе: Эпицентр Каменец-Подольский, Полтава, Металлист 1925 Харьков и Кудровка.

Представители Украины в еврокубках стартуют еще раньше. 10 июля свой путь в первом квалификационном раунде Лиги Европы начнет Шахтер. Во второй половине июля к борьбе подключатся Динамо (Q2 Лиги чемпионов), а также Александрия и Полесье (Q2 Лиги конференций). Жеребьевка первых двух еврокубковых раундов запланирована на 17 и 18 июня.

Клубы-участники УПЛ 2025/26

  • Динамо Киев, Александрия, Шахтер Донецк, Полесье Житомир, Кривбасс Кривой Рог, Карпаты Львов, Заря Луганск, Рух Львов, Верес Ровно, Колос Ковалевка, Оболонь Киев, ЛНЗ Черкассы, Эпицентр Каменец-Подольский, Полтава, Металлист 1925 Харьков, Кудривка.

Украинская Премьер-лига 2025/26

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Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка жеребьевка календарь даты и время матчей Владимир Зверов
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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