Четыре новичка. Стало известно, когда пройдет жеребьевка нового сезона УПЛ

Жеребьевка календаря Украинской Премьер-лиги 2025/26 запланирована ориентировочно на 21–22 июня, сообщил журналист Владимир Зверов.

Проведение жеребьевки предварит старт нового чемпионата, базовой датой 1-го тура которого является 2 августа.

Недавно в Киеве состоялось собрание участников УПЛ, на котором был утвержден состав участников УПЛ на сезон 2025/26.

Топ-лигу покинули Ворскла, Левый Берег, Ингулец и Черноморец. Вместо них повысились в классе: Эпицентр Каменец-Подольский, Полтава, Металлист 1925 Харьков и Кудровка.

Представители Украины в еврокубках стартуют еще раньше. 10 июля свой путь в первом квалификационном раунде Лиги Европы начнет Шахтер. Во второй половине июля к борьбе подключатся Динамо (Q2 Лиги чемпионов), а также Александрия и Полесье (Q2 Лиги конференций). Жеребьевка первых двух еврокубковых раундов запланирована на 17 и 18 июня.

Клубы-участники УПЛ 2025/26

Динамо Киев, Александрия, Шахтер Донецк, Полесье Житомир, Кривбасс Кривой Рог, Карпаты Львов, Заря Луганск, Рух Львов, Верес Ровно, Колос Ковалевка, Оболонь Киев, ЛНЗ Черкассы, Эпицентр Каменец-Подольский, Полтава, Металлист 1925 Харьков, Кудривка.

Украинская Премьер-лига 2025/26