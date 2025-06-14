Второй в истории. Сезон УПЛ 2024/25 отметился большим количеством автоголов

Чемпионат Украины 2024/25 стал одним из самых результативных по голам в свои ворота. В прошлом сезоне в УПЛ было зафиксировано сразу 22 автогола.

Сезону 2024/25 вышел на второе место за всю историю турнира по этому показателю. Больше автоголов (24) было только в сезоне 2011/12.

Чаще других футболисты расстраивали собственных вратарей «Верес», «Динамо» и «Колос» – по 3 автогола у каждого из клубов.

Всего с 1992 года в чемпионатах Украины было забито 334 автогол. Абсолютный рекорд принадлежит 2013 году – тогда зафиксировали 20 самострелов. Меньше всего было в 2022 году – всего 3.

Интересно, что чаще всего футболисты ошибаются 19 числа – на эту дату приходится 19 автоголов. А вот самым щедрым на «привозы» месяцем стал май – 46 автоголов за все годы.