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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 02:17 | Обновлено 14 июня 2025, 02:26
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0

Второй в истории. Сезон УПЛ 2024/25 отметился большим количеством автоголов

Было зафиксировано аж 22 гола в свои ворота

14 июня 2025, 02:17 | Обновлено 14 июня 2025, 02:26
20
0
Второй в истории. Сезон УПЛ 2024/25 отметился большим количеством автоголов
ФК Динамо. Тарас Михавко

Чемпионат Украины 2024/25 стал одним из самых результативных по голам в свои ворота. В прошлом сезоне в УПЛ было зафиксировано сразу 22 автогола.

Сезону 2024/25 вышел на второе место за всю историю турнира по этому показателю. Больше автоголов (24) было только в сезоне 2011/12.

Чаще других футболисты расстраивали собственных вратарей «Верес», «Динамо» и «Колос» – по 3 автогола у каждого из клубов.

Всего с 1992 года в чемпионатах Украины было забито 334 автогол. Абсолютный рекорд принадлежит 2013 году – тогда зафиксировали 20 самострелов. Меньше всего было в 2022 году – всего 3.

Интересно, что чаще всего футболисты ошибаются 19 числа – на эту дату приходится 19 автоголов. А вот самым щедрым на «привозы» месяцем стал май – 46 автоголов за все годы.

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автогол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу итоги сезона УПЛ статистика
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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