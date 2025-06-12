Шахтер отправил в сетку 69 мячей. Сколько голов было забито в сезоне УПЛ?

Сезон 2024/25 в Украинской Премьер-лиге завершился. Команды забили в общей сложности 541 гол в 240 матчах. В среднем команды забивали 2.25 гола за игру.

Самой результативной командой стал донецкий «Шахтер», 69 раз поражавший ворота соперников. Несмотря на это, горняки финишировали только третьими, а главный тренер Марино Пушич покинул свой пост после завершения чемпионата.

«Динамо» вернуло себе чемпионский титул, одержав 30-й трофей в своей истории, учитывая времена СССР (61 гол в сезоне). В новом сезоне эмблему киевлян украсит третья звезда.

Настоящей сенсацией стала «Александрия», занявшая второе место (46 забитых мячей в сезоне).

Меньше всего забитых мячей на счету новичка элиты – «Левого Берега», игроки которого отличились всего 18 раз.

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 30 20 10 0 61 - 19 70 2 Александрия 30 20 7 3 46 - 22 67 3 Шахтер Донецк 30 18 8 4 69 - 26 62 4 Полесье 30 12 12 6 38 - 28 48 5 Кривбасс 30 13 8 9 34 - 26 47 6 Карпаты Львов 30 13 7 10 42 - 36 46 7 Заря 30 12 4 14 34 - 39 40 8 Рух Львов 30 9 11 10 30 - 27 38 9 Верес 30 9 9 12 33 - 44 36 10 Колос Ковалевка 30 8 12 10 27 - 25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19 - 43 32 12 ЛНЗ Черкассы 30 7 10 13 25 - 37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24 - 38 27 14 Левый берег 30 7 5 18 18 - 39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21 - 47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20 - 45 23 Полная таблица

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