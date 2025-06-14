18-летний Фонсека получил wild card от организаторов турнира в Галле

Первая ракетка Бразилии Жоау Фонсека получил wild card от организаторов престижного травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

18-летний бразильский теннисист является одной из главных прогрессирующих надежд ATP-тура. Он уже выступал в прошлом сезоне на этом же турнире по wild card, однако тогда он уступил в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту.

Теперь уроженец Рио-де-Жанейро и любимец бразильской публики постарается улучшить свои результаты на траве перед своим дебютом на Уимблдоне 2025.

В этом году Жоау Фонсека выиграл два челленджера и грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).