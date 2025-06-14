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  4. 18-летний Фонсека получил wild card от организаторов турнира в Галле
ATP
14 июня 2025, 01:36 | Обновлено 14 июня 2025, 01:37
24
0

18-летний Фонсека получил wild card от организаторов турнира в Галле

В прошлом году он уступил в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту

14 июня 2025, 01:36 | Обновлено 14 июня 2025, 01:37
24
0
18-летний Фонсека получил wild card от организаторов турнира в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Первая ракетка Бразилии Жоау Фонсека получил wild card от организаторов престижного травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

18-летний бразильский теннисист является одной из главных прогрессирующих надежд ATP-тура. Он уже выступал в прошлом сезоне на этом же турнире по wild card, однако тогда он уступил в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту.

Теперь уроженец Рио-де-Жанейро и любимец бразильской публики постарается улучшить свои результаты на траве перед своим дебютом на Уимблдоне 2025.

В этом году Жоау Фонсека выиграл два челленджера и грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

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ATP Галле Жоау Фонсека
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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