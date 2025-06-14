18-летний Фонсека получил wild card от организаторов турнира в Галле
В прошлом году он уступил в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту
Первая ракетка Бразилии Жоау Фонсека получил wild card от организаторов престижного травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).
18-летний бразильский теннисист является одной из главных прогрессирующих надежд ATP-тура. Он уже выступал в прошлом сезоне на этом же турнире по wild card, однако тогда он уступил в первом раунде австралийцу Джеймсу Дакворту.
Теперь уроженец Рио-де-Жанейро и любимец бразильской публики постарается улучшить свои результаты на траве перед своим дебютом на Уимблдоне 2025.
В этом году Жоау Фонсека выиграл два челленджера и грунтовый турнир ATP 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Invitado en Halle ✅— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 12, 2025
🇧🇷 Joao Fonseca participará por segundo año consecutivo en este ATP 500 sobre césped. @ATPHalle | #ATPHalle
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