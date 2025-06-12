АГАССИ – про Фонсеку: «Мне не терпится увидеть его восхождение»

Победитель восьми турниров серии Большого шлема и олимпийский чемпион Андре Агасси в своем недавнем появлении в эфире Tennis Channel рассказал об опыте, который ему предстоит этим летом.

Легендарный американский теннисист станет капитаном команды сборной Мира на восьмом розыгрыше Кубка Лейвера. Парень из Лас-Вегаса сменит в этой роли своего давнего товарища Джона Макинроя.

Хотя не все участники объявлены, уже ясно, что участие молодого бразильца Жоау Фонсеки будет одним из главных событий предстоящего розыгрыша. Он дебютирует в составе сборной Мира и Агасси не скрывает восторга от такого пополнения.

«Он (Фонсека) привлек мое внимание еще несколько месяцев назад. Смотреть на его игру – это невероятно: с какой легкостью он так мощно бьет с обеих сторон, как двигается по корту, насколько он атлетичен, когда играет.

Он крупный парень, чем-то похож на Синнера по росту – я не мог поверить, когда впервые увидел его вживую. До сих пор трудно понять, как он способен генерировать такую силу в ударах и при этом не терять равновесие. Это то, что мы также наблюдали в ранние годы у Алькараса – смотреть за ним в действии почти так же невероятно. Мне не терпится увидеть его восхождение.

Надеюсь, он справится с тем давлением, которое уже начинает на него давить, с ожиданиями, которые вокруг него формируются. Я в него действительно верю – он кажется невероятно профессиональным и, похоже, обладает большей зрелостью, чем присуще его возрасту».