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12 июня 2025, 05:38 | Обновлено 12 июня 2025, 05:45
236
0

АГАССИ – про Фонсеку: «Мне не терпится увидеть его восхождение»

Легендарный американский теннисист побывал в эфире Tennis Channel

12 июня 2025, 05:38 | Обновлено 12 июня 2025, 05:45
236
0
АГАССИ – про Фонсеку: «Мне не терпится увидеть его восхождение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Агасси

Победитель восьми турниров серии Большого шлема и олимпийский чемпион Андре Агасси в своем недавнем появлении в эфире Tennis Channel рассказал об опыте, который ему предстоит этим летом.

Легендарный американский теннисист станет капитаном команды сборной Мира на восьмом розыгрыше Кубка Лейвера. Парень из Лас-Вегаса сменит в этой роли своего давнего товарища Джона Макинроя.

Хотя не все участники объявлены, уже ясно, что участие молодого бразильца Жоау Фонсеки будет одним из главных событий предстоящего розыгрыша. Он дебютирует в составе сборной Мира и Агасси не скрывает восторга от такого пополнения.

«Он (Фонсека) привлек мое внимание еще несколько месяцев назад. Смотреть на его игру – это невероятно: с какой легкостью он так мощно бьет с обеих сторон, как двигается по корту, насколько он атлетичен, когда играет.

Он крупный парень, чем-то похож на Синнера по росту – я не мог поверить, когда впервые увидел его вживую. До сих пор трудно понять, как он способен генерировать такую силу в ударах и при этом не терять равновесие. Это то, что мы также наблюдали в ранние годы у Алькараса – смотреть за ним в действии почти так же невероятно. Мне не терпится увидеть его восхождение.

Надеюсь, он справится с тем давлением, которое уже начинает на него давить, с ожиданиями, которые вокруг него формируются. Я в него действительно верю – он кажется невероятно профессиональным и, похоже, обладает большей зрелостью, чем присуще его возрасту».

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Кубок Лейвера Андре Агасси Джон Макинрой Жоау Фонсека
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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