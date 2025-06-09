АГАССИ: «Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне»

Восьмикратный победитель турниров Большого шлема, чемпион Ролан Гаррос 1999, легендарный американский теннисист Андре Агасси, присутствовавший на церемонии награждения, вручил главный трофей Открытого чемпионата Франции его победителю – Карлосу Алькарасу.

Агасси считает, что стал свидетелем одного из величайших матчей в истории тенниса – финала Ролан Гаррос 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Вот что сказал легендарный американский теннисист о испанце:

«Карлос Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне, даже когда оказывается в углу. У него есть все качества Большой тройки – а может, даже больше».