АГАССИ: «Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне»
Легендарный американский теннисист вручил главный трофей Карлосу Алькарасу
Восьмикратный победитель турниров Большого шлема, чемпион Ролан Гаррос 1999, легендарный американский теннисист Андре Агасси, присутствовавший на церемонии награждения, вручил главный трофей Открытого чемпионата Франции его победителю – Карлосу Алькарасу.
Агасси считает, что стал свидетелем одного из величайших матчей в истории тенниса – финала Ролан Гаррос 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
Вот что сказал легендарный американский теннисист о испанце:
«Карлос Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне, даже когда оказывается в углу. У него есть все качества Большой тройки – а может, даже больше».
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