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Ролан Гаррос
09 июня 2025, 01:22 | Обновлено 09 июня 2025, 01:53
190
0

АГАССИ: «Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне»

Легендарный американский теннисист вручил главный трофей Карлосу Алькарасу

09 июня 2025, 01:22 | Обновлено 09 июня 2025, 01:53
190
0
АГАССИ: «Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Восьмикратный победитель турниров Большого шлема, чемпион Ролан Гаррос 1999, легендарный американский теннисист Андре Агасси, присутствовавший на церемонии награждения, вручил главный трофей Открытого чемпионата Франции его победителю – Карлосу Алькарасу.

Агасси считает, что стал свидетелем одного из величайших матчей в истории тенниса – финала Ролан Гаррос 2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

Вот что сказал легендарный американский теннисист о испанце:

«Карлос Алькарас передвигается по корту, как НЛО, он не играет в обороне, даже когда оказывается в углу. У него есть все качества Большой тройки – а может, даже больше».

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Ролан Гаррос 2025 Андре Агасси Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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