Легендарные финалисты Ролан Гаррос 1999 встретились за столом студии TNT

Победитель 11-ти турниров серии АТР и финалист Открытого чемпионата Франции 1999 года украинский теннисист Андрей Медведев и восьмикратный победитель турниров Большого шлема Андре Агасси вновь встретились за столом студии TNT спустя 26 лет после их легендарного финала на Ролан Гаррос.

В том поединке Андрей Медведев выиграл два первых сета, но после паузы из-за дождя не смог удержать свое преимущество, потерпев итоговое поражение в пяти сетах – 6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6, позволив тем самым Андре Агасси собрать карьерный Grand Slam (титулы на всех четырех мейджорах).

Ведущий: «Сегодня у нас в гостях два человека, которые 26 лет назад провели, возможно, один из лучших матчей в истории тенниса. В финале 1999 года Андрей Медведев повёл со счётом 6:1, 6:2. Казалось, всё близится к скорой развязке. Но после 20-минутной паузы из-за дождя Андре Агасси вышел на корт другим человеком и одержав победу, собрал свой карьерный «Шлем», присоединившись к таким легендам, как Фред Перри, Дон Бадж, Род Лейвер и Рой Эмерсон. Настоящий момент истории».



Ведущий: «Андре, я вижу, как вы с уважением и теплом смотрите на Андрея. Что он для вас значит?»



Андре Агасси: «Прежде всего, я хочу сказать, как сильно мне жаль за то, через что сейчас проходит твоя страна. Моя любовь, моё уважение — с вами. И то как ты относишься к этому, твоя самоотдача – твоей стране нужны бойцы вроде тебя, дружище».



Андрей Медведев: «У нас есть бойцы и получше меня. Да, гораздо лучше».



Андре Агасси: «Но быть здесь, за этим столом, ощущается даже лучше, чем на корте».



Андрей Медведев: «Ну, смотря где, смотря где. Иногда на корте проще – потому что ты меньше нервничаешь. А здесь ты должен быть серьезным, должен объяснять вещи, которые, возможно, не все понимают. И нужно объяснять их точно. А на корте ты просто играешь. Играешь, делаешь свою работу, получаешь удовольствие, сражаешься. Это гораздо проще, чем сидеть здесь.



Да, конечно, приятно быть здесь. То, что сейчас происходит с Украиной – это ужасно. Но вся страна объединилась ради победы, ради выживания. И я надеюсь, что на этот раз мы не будем вести два сета и проигрывать в пяти. Надеюсь, нам удастся спасти страну. У нас много сильных бойцов, и я уверен: если Запад продолжит нас поддерживать, наша победа и наша свобода – уже недалеко».





Ведущий: «Это тяжелая тема, и на корте у вас тоже были тяжелые моменты. Вы играли друг против друга в финале. Такая связь остаётся навсегда? Когда сталкиваешься с кем-то в таком матче, люди вроде меня всё время вспоминают его. Но и вы разделяете некую особую связь, которую трудно понять другим, не так ли?»



Андре Агасси: «Да… даже не знаю, как это описать словами. На теннисном корте ты чувствуешь себя словно на острове, один, но при этом между вами – невероятная связь. И вот ты оказываешься в одном из главных моментов своей жизни, у тебя есть шанс сделать то, чего ты никогда не делал… шанс, который висит буквально на волоске. Иногда все решает одно очко, один удар. И ты думаешь: это судьба? Удача?



Но Андрей – один из тех игроков, против кого, если уж я и проигрывал, то мог сказать себе: «Черт возьми, зато он выиграл». Зато он выиграл этот турнир».



Андрей Медведев: «То же самое и для меня. Думаю, в тот момент была какая-то магия – мы оба понимали, что на кону стоит история. Если выигрывает Андре, он собирает карьерный Grand Slam. Если выигрываю я – это был бы тот мейджор, который, как многие считали, я давно заслуживал. Если оглянуться назад, то, наверное, так и было».



И еще – у нас всегда было взаимное уважение. Но особенно важно то, что произошло буквально за пару месяцев до Ролан Гаррос – в Монте-Карло. Андре буквально спас мою карьеру, дав мне несколько советов, которыми я воспользовался по ходу турнира в Париже. Возможно, он этого уже не помнит, но…»



Андре Агасси: «Я помню, помню».



Андрей Медведев: «Именно сочетание всех этих факторов сделало тот финал по-настоящему особенным. Если вообще можно сказать, что ты рад проиграть кому-то - то да, я был рад проиграть Андре. Потому что это человек, которого я уважаю, человек, который привнес в теннис столько красок, столько энергии, за что его все уважали. Быть рядом с ним на одном корте в момент, когда он собрал карьерный Grand Slam, — это была огромная честь.



Конечно, я был разочарован, что проиграл. Но, как я уже говорил, если уж и проигрывать в такой исторический момент, то проигрывать человеку вроде Андре – это в каком-то смысле честь. И я рад, что стал частью этой истории».



Ведущий: «Сейчас на корте есть крыша. А тогда её не было и из-за этого случилась та знаменитая пауза из-за дождя. Если бы крыша была уже тогда и не было бы этой остановки – что бы произошло?»



Андрей Медведев: «У него был отличный коучинг. Брэд (Гилберт) сказал ему просто держать мяч в игре - и он это сделал. Ветер стих. И, честно говоря, если бы мы сыграли обычный матч без дождя, без ветра и всего такого, всё бы свелось к тому, кто лучше бьёт мяч в этот день. Андре просто не мог найти ритм в первых двух сетах. Потом начался дождь, ветер немного утих, он получил совет от Брэда. А я, наверное, немного забежал вперёд в мыслях, подумал, что все уже близко к завершению. И, конечно, его опыт побед на «мэйджорах» сыграл большую роль, особенно в третьем, четвёртом и пятом сетах».



Андре Агасси: «Пару месяцев до Ролан Гаррос мы оказались в Монте-Карло, но по разным причинам. Андрей приехал туда, чтобы играть на турнире, а я – чтобы официально сняться. Тогда действовало правило ATP: если хочешь избежать штрафа за снятие, обязан пройти медосмотр у турнирного врача. Вот я и приехал просто оформить «вылет». Это был понедельник вечер, на следующий день у меня был рейс, и я решил немного развеяться и пошел в ночной клуб. И кого я там вижу? Андрея. Я удивлен: «Ты же играешь здесь, зачем тусуешься?» А он говорит: «Нет, я вылетел. Все, заканчиваю с теннисом».



И тут я ему: «Ты с ума сошел? Завязываешь? Нет, ты не можешь просто так сдаться. В тебе полно тенниса. Ты можешь что-то изменить в своей карьере, но не бросать. Ты слишком хорош, у тебя есть весь арсенал – вариативность, чувство мяча, ритм, понимание корта. Просто нужно пересобрать игру и снова поверить в себя». Мы долго говорили, я предложил ему сконцентрироваться на сильных сторонах, выстроить вокруг них свою стратегию.



А потом – быстро перемещаемся на полтора месяца вперед, и представьте: мы по разные стороны сетки на Ролан Гаррос. Один день я играю, он тренируется. На следующий день – наоборот. Мы все время пересекаемся: один расслаблен, другой собирается выходить на корт. Мы желаем друг другу удачи, надеемся, что другой пройдет дальше. И чем ближе к финалу, тем все становилось реальнее.



Когда дошли до четвертьфинала, мы продолжили традицию: обнимались, говорили пару теплых слов. Но все это происходило на фоне того, что мы приближаемся к очной встрече. И к полуфиналам уже стало немного неловко, но...»





Ведущий: «Что ты чувствовал проигрывая 0-2 по сетам. Что думал о тех советах, что дал ему?»



Андре Агасси: «В тот момент я играл не только против Андрея, но и против самого себя – еще одного Андре, который был моим злейшим врагом в голове. И помимо этого, я играл против человека, которого сам в какой-то степени натренировал. Пусть и недолго, но я подсказывал ему не просто, как обыгрывать других, а фактически говорил ему, как можно обыграть меня - так я себя ощущал, когда смотрел на него и выходил против него на корт.



Он был очень хорошо подготовлен с точки зрения стратегии, а я – как олень, попавший в свет фар. Он сразу захватил инициативу, мощно начал матч... и я был просто рад, когда все это закончилось».



Андрей Медведев: «Это была своего рода судьба, потому что обычно, когда я играю на турнире, я никогда не хожу по ночным клубам. Но тогда всё было иначе. Я впервые в жизни всерьёз подумал о завершении карьеры. Обсудил это с командой. У меня болело запястье, не было никакой мотивации. И услышать такие слова от, простите, но от суперзвезды тенниса... я не мог поверить, что он это говорит мне. Советы, которые тогда дал мне Андре, касались не количества, а качества тенниса. И это полностью перевернуло моё мышление, мой подход к подготовке. Я снова почувствовал себя живым.



Перед Ролан Гаррос я в основном занимался физподготовкой, и только за 10 дней до старта турнира начал снова брать ракетку в руки, до этого мешала травма запястья. Я поменял ракетку, был физически готов, и моя мотивация была – просто вернуться в топ-100, ведь у меня тогда был 104-й номер в рейтинге. Форма была хорошая, сетка удачная: я обыграл Пита Сампраса во втором круге. На грунте мне было удобно играть против него. Я действительно чувствовал, что могу пройти далеко.



И это была какая-то судьба: ведь обычно ты не видишь Андре на территории клуба. Он всегда приезжает, выигрывает и уезжает. Ни разминки, ни душа, ни растяжки - просто приходит, делает своё дело и исчезает. А тут мы буквально пересекались после каждого матча. Хотя у нас даже не было контактов друг друга, ни у тренеров, ни у нас самих – это была чистая судьба. Он каждый раз говорил мне: «Молодец». Даже перед четвертьфиналом он дал мне пару советов по игре».



Ведущий: «Дал пару советов?»



Андре Агасси: «Во время турнира – да, да. Потому что в тот момент были несколько игроков, о которых я переживал даже больше, чем из-за него (смеется). Но мне нужно было, чтобы он побеждал. Так что... ну, скажем так, я немного его подтренировывал его здесь и там».



Ведущий: «Так, простите, но вот тот момент объятия после финала – вы разделили его, зная то, что никто больше не знал. Вы добились чего-то грандиозного, и в своей книге вы писали: «Если бы я не выиграл Ролан Гаррос тогда, возможно, я бы никогда не выиграл его вообще». Насколько особенной и более ценной стала эта победа, ведь между вами была эта уникальная, почти мистическая связь, которая оставалась невидимой для всех остальных?»



Андре Агасси: «Ну, послушайте, когда я все-таки выиграл этот турнир, я был просто переполнен эмоциями, по множеству причин. Это был последний из четырёх турниров Grand Slam, который мне оставалось выиграть. Некоторые говорили, что я должен был взять его ещё десять лет назад. Я дважды выходил в финал, где считался фаворитом: один проиграл вот этому парню (указывая на Джима Курье), другой - Андресу Гомесу. Поэтому я уже и не думал, что у меня вообще еще будет такой шанс.



И знаете, было особенно тяжело осознавать, что я достаточно взрослый, чтобы понимать: второго такого шанса может уже не быть. Я был невероятно счастлив, что он вообще мне выпал, в том возрасте, в том моменте карьеры. Но в то же время нервы взяли верх. Я словно окаменел - два первых сета пролетели за 47 минут, как в тумане.



Я не видел, что может это остановить. Но когда я, наконец, добрался до финишной черты, это было невероятное облегчение… И обнять его после финала – это было важно для меня по многим причинам. Скажем так».



Ведущий: «Говоря о том матче, первые два сета прошли в одну сторону, а потом случилась пауза из-за дождя. Что сказал вам Брэд Гилберт в раздевалке? Он набросился на вас или это был мягкий разговор?



Андре Агасси: Брэд вообще не из тех, кто кричит. У него всегда был тихий голос, но, честно говоря, я никогда не слышал, чтобы он кричал так, как тогда. Представьте: из 128 игроков в сетке остались только двое, и вот мы сидим в раздевалке во время дождевой паузы. Там мёртвая тишина. И тут он захлопывает дверцу шкафчика и начинает на меня орать: «Что, черт возьми, с тобой происходит?!» А я сижу и бормочу: «Он слишком хорош... Он просто слишком хорош». А Брэд в ответ: «Ты вообще откуда знаешь? Ты даже не двигаешься по корту!»



И дальше он выдает: «У меня есть идея: если мяч летит в ту сторону, то просто побеги! Начнём с этого. Беги к мячу! И если ты не знаешь, куда бить - бей в противоположную сторону от того, где он стоит. Всё просто!»



Он буквально разносил меня. Говорит: «Ты уже 20 дней здесь, ты отдал всего себя, душу на корте, так иди и играй на своих условиях! Хватит пытаться быть идеальным. Всё, что тебе нужно, - быть чуть лучше, чем один человек».



Я вышел обратно на корт и подумал: «Ну, по крайней мере, если проигрывать, то по-другому». А потом был тот самый момент… один удар, одно очко и матч повернулся. Ты всё ещё помнишь, какое это было очко, да?



Я подаю при счёте 4:4 в третьем сете, проигрываю по сетам 0:2. Счет 15:0 - у меня двойная ошибка. Потом 30:15 и у меня снова двойная».



Андрей Медведев: «Да, еще одна двойная».



Андре Агасси: «Становится 30:30…»



Андрей Медведев: «Двойная ошибка, а потом ты не попал первым мячом на брейк-пойнте».



Андре Агасси: «Да, счет 30:40, я не попадаю первой подачей. Решаю рискнуть второй – подаю глубоко, мяч остается в центре корта. И тут я вдруг решаю выйти к сетке. Даже не спрашивай, почему... Обычно я выходил к сетке только чтобы пожать руку. Но в этот раз я пошёл вперед. Решил направить мяч под твой бэкхенд, ожидая, что ты пойдешь перекрывать форхенд. Но ты остался на месте, сделал всё, как нужно».



Андрей Медведев: «Я заставил тебя дважды играть с лета».



Андре Агасси: «Да, первый был буквально с уровня шнурков. Этот мяч мог улететь куда угодно. Но я пробил кроссом, точно по линии. Ты отреагировал, но я затем добил мяч в пустое место на корте. В итоге сохранил гейм. И затем, когда счет стал 2:1 по сетам, начался совсем другой матч. Качество игры с обеих сторон резко возросло».



Андрей Медведев: «Да, нужно сказать, что после счета 4:4, конечно, публика была на твоей стороне – все хотели увидеть настоящую борьбу. Когда ты взял свою подачу на 4:4, трибуны просто взорвались. И тогда я почувствовал лёгкую неуверенность, дальше был первый момент, когда ты взял мою подачу. Это был поворотный момент в матче. Я это отлично помню. В четвёртом сете я уже понимал, что мои шансы не так уж велики. Я, конечно, всё ещё пытался зацепиться за сет, но в голове уже начинал готовиться к пятому».



Андре Агасси: «Хотел бы я это знать тогда».



Андрей Медведев: «Да, я бы тоже хотел тогда знать немного больше (смеется). Я прочитал твою книгу – она была очень интересной».





Ведущий: «Что вы взяли для себя из этой книги?»



Андрей Медведев: «Да, знаешь, я понял, что когда ты нервничаешь, оказывается, можно даже выпить водки перед матчем».



Андре Агасси (смеясь): «Правда?»



Андрей Медведев: «Серьезно. Я ведь рос в среде, где сигареты, алкоголь, наркотики – это было табу. Даже просто плохое поведение, вроде ночных тусовок, считалось недопустимым, если ты хочешь быть профессионалом. Конечно, у меня открылись глаза, когда я увидел, как живут французские и испанские игроки. Когда я оказался в том ночном клубе в понедельник, там была половина турнирной сетки. А я туда пришел, потому что хотел завершать карьеру, я был уверен, что все, хватит. А они? У них еще второй раунд впереди! Курят, расслаблены – что вообще происходит?



А потом, например, перед финалом – я почти не спал, часа три, и то уже под утро. Был в диком напряжении. Хотя я верил в свои шансы против Андре. В полуфинале, когда ты играл против Доминика (Хрбаты), я даже болел за тебя, потому что думал, что у него игра неудобная для меня. А против тебя я чувствовал, что у меня больше шансов.



Я еще думал: «Когда еще я дойду до финала Шлема?» Так что ночь перед матчем была тяжелой. И, честно, если бы я тогда выпил тот самый твой напиток, может, и спал бы лучше, и нервы бы сдержал.



Андре Агасси: Я так нервничал, что не мог даже поесть накануне вечером. А Брэд все твердил: «Нам нужно придерживаться графика, надо пойти поесть, надо поесть». Я открываю мини-бар в номере, достаю одну из этих бутылочек водки, наливаю в стакан и просто залпом выпиваю.



Если бы ты знал моего тренера Брэда... Не знаю, бывал ли ты с ним рядом, но он просто уставился на моего физиотерапевта, как будто привидение увидел. Типа: «Он только что... выпил?»



Ведущий: «Прямо перед ним?»



Андре Агасси: «Да! Я просто подумал, что мне нужно как-то расслабиться. Я ведь пойду на ужин, а есть все равно не смогу. А завтра – пять сетов. Надо быть готовым.



Но, честно, Брэд посмотрел на моего тренера так, будто не поверил своим глазам: «Я правда это сейчас увидел?» А Гил такой: «Не волнуйся, не волнуйся. Я позже дам ему еще немного Гил-вотер». Так что да, я действительно выпил, но и заснуть мне было непросто. Хотя, надо признать, в первые два сета я поспал отлично (смеется)».



Андрей Медведев: «Думаю, условия тогда были не в твою пользу. Помнишь, ветер был завевал, было немного прохладно, дождь вот-вот должен был пойти. Ты никак не мог нащупать ритм для своих мощных ударов. А я просто возвращал мяч в корт, и тебе было трудно что-то с этим сделать».



Ведущий: «Ты знал, что он тогда играл в обуви для травяных кортов, а не для грунта?»



Андрей Медведев: «Вообще-то нет, не знал».



Андре Агасси: «Да, именно так. Это был последний раз, когда это было разрешено».



Андрей Медведев: «Я об этом не знал, но никаких следов на корте не оставалось. Это точно не причина, по которой я проиграл».



Ведущий: «Говорят, есть моменты, которые невозможно забыть. Очевидно, вы двое не забыли ничего – будь то та ночь в раздевалке или все, что происходило на корте. Спасибо, что поделились этим. Спасибо, что рассказали о ваших отношениях – это действительно особенное. Это важнейшая часть истории тенниса.



Андре, Андрей – вы невероятны. Вау. Я будто вернулся в 1999-й. Это было по-настоящему круто».