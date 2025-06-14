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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 01:23 | Обновлено 14 июня 2025, 01:32
65
0

Источник: черкасский ЛНЗ усилит нападение двумя известными игроками

Состав команды пополнят Даниэль Соса и Александр Филиппов

14 июня 2025, 01:23 | Обновлено 14 июня 2025, 01:32
65
0
Источник: черкасский ЛНЗ усилит нападение двумя известными игроками
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Черкасский клуб ЛНЗ готовит серьезное усиление атакующей линии перед новым сезоном.

В ближайшее время ЛНЗ должен объявить о подписании двух нападающих – Александра Филиппова и Даниэля Сосы.

32-летний Александр Филлипов, который в последнее время выступал за «Александрию», подпишет с черкасским клубом двухлетний контракт. Трансфер обойдется ЛНЗ примерно в 300–350 тысяч евро.

26-летний форвард сборной Нигера Даниэль Соса присоединится к ЛНЗ на правах свободного агента и подпишет трехлетний контракт.

Таким образом, после ухода Молло Бессалы в аренду в «Шериф» и досрочного возвращения Бени Макуана в «Полесье», ЛНЗ активно закрывает кадровые проблемы в атаке.

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Александр Филиппов трансферы Александрия Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Даниэль Соса Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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