Источник: черкасский ЛНЗ усилит нападение двумя известными игроками

Черкасский клуб ЛНЗ готовит серьезное усиление атакующей линии перед новым сезоном.

В ближайшее время ЛНЗ должен объявить о подписании двух нападающих – Александра Филиппова и Даниэля Сосы.

32-летний Александр Филлипов, который в последнее время выступал за «Александрию», подпишет с черкасским клубом двухлетний контракт. Трансфер обойдется ЛНЗ примерно в 300–350 тысяч евро.

26-летний форвард сборной Нигера Даниэль Соса присоединится к ЛНЗ на правах свободного агента и подпишет трехлетний контракт.

Таким образом, после ухода Молло Бессалы в аренду в «Шериф» и досрочного возвращения Бени Макуана в «Полесье», ЛНЗ активно закрывает кадровые проблемы в атаке.