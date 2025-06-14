Источник: черкасский ЛНЗ усилит нападение двумя известными игроками
Состав команды пополнят Даниэль Соса и Александр Филиппов
Черкасский клуб ЛНЗ готовит серьезное усиление атакующей линии перед новым сезоном.
В ближайшее время ЛНЗ должен объявить о подписании двух нападающих – Александра Филиппова и Даниэля Сосы.
32-летний Александр Филлипов, который в последнее время выступал за «Александрию», подпишет с черкасским клубом двухлетний контракт. Трансфер обойдется ЛНЗ примерно в 300–350 тысяч евро.
26-летний форвард сборной Нигера Даниэль Соса присоединится к ЛНЗ на правах свободного агента и подпишет трехлетний контракт.
Таким образом, после ухода Молло Бессалы в аренду в «Шериф» и досрочного возвращения Бени Макуана в «Полесье», ЛНЗ активно закрывает кадровые проблемы в атаке.
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