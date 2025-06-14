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  4. ОПЕЛКА: «Я так хорошо и стабильно подавал, что это вынудило его ошибаться»
ATP
14 июня 2025, 00:38 | Обновлено 14 июня 2025, 00:41
45
0

ОПЕЛКА: «Я так хорошо и стабильно подавал, что это вынудило его ошибаться»

Американский теннисист прокомментировал свою победу над «нейтралом»

14 июня 2025, 00:38 | Обновлено 14 июня 2025, 00:41
45
0
ОПЕЛКА: «Я так хорошо и стабильно подавал, что это вынудило его ошибаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка

Американский теннисист Рейлли Опелка в четвертьфинальном поединке против «нейтрала» Даниила Медведева продемонстрировал свою лучшую подачу в сезоне и вышел в полуфинал травяного турнира АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

27-летний американец оформил 24 эйса на протяжении двухсетового матча и это его личный рекорд в 2025 году. На тай-брейке второго сета Медведев вел 4:1, но затем допустил три двойные ошибки подряд и Опелка додавил соперника.

«Это была отличная неделя по подаче, особенно сегодня», – сказал Рейлли. – «Когда так жарко, мячи начинают отскакивать сильнее и корт сильнее реагирует на вращения. Медведев – один из лучших игроков мира за последние пять лет, поэтому победа над ним – отличный результат».

«Его двойные ошибки в конце – следствие моего давления. Я так хорошо и стабильно подавал, что это и вынудило его ошибаться на тай-брейке», – добавил один из самых высоких игроков за всю историю тенниса и лаки лузер турнира АТР 250 в Хертогенбосе.

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ATP Хертогенбос Рейлли Опелка Даниил Медведев
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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