Американский теннисист Рейлли Опелка в четвертьфинальном поединке против «нейтрала» Даниила Медведева продемонстрировал свою лучшую подачу в сезоне и вышел в полуфинал травяного турнира АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

27-летний американец оформил 24 эйса на протяжении двухсетового матча и это его личный рекорд в 2025 году. На тай-брейке второго сета Медведев вел 4:1, но затем допустил три двойные ошибки подряд и Опелка додавил соперника.

«Это была отличная неделя по подаче, особенно сегодня», – сказал Рейлли. – «Когда так жарко, мячи начинают отскакивать сильнее и корт сильнее реагирует на вращения. Медведев – один из лучших игроков мира за последние пять лет, поэтому победа над ним – отличный результат».

«Его двойные ошибки в конце – следствие моего давления. Я так хорошо и стабильно подавал, что это и вынудило его ошибаться на тай-брейке», – добавил один из самых высоких игроков за всю историю тенниса и лаки лузер турнира АТР 250 в Хертогенбосе.