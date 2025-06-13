Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без двух «нейтралов». Стали известны полуфиналисты АТР 250 в Хертогенбосе
ATP
13 июня 2025, 22:37 | Обновлено 13 июня 2025, 22:43
90
0

Без двух «нейтралов». Стали известны полуфиналисты АТР 250 в Хертогенбосе

Рейлли Опелка переиграл первую ракетку турнира – Даниила Медведева

13 июня 2025, 22:37 | Обновлено 13 июня 2025, 22:43
90
0
Без двух «нейтралов». Стали известны полуфиналисты АТР 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка

Один из самых высоких игроков за всю историю тенниса и лаки лузер турнира АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) – американец Рейлли Опелка (ATP 87) переиграл первую ракетку турнира – «нейтрала» Даниила Медведева и вышел в полуфинал.

Опелка показал свою лучшую подачу в сезоне, оформив 24 эйса за два сета!

В нижней части турнирной сетки канадец Габриэль Диалло (ATP 55) победил третьего сеяного «нейтрала» Карен Хачанова, выйдя во второй полуфинал ATP-тура в своей карьере.

Из восьми сыгранных в четвертьфиналах сетов – в пяти победитель определялся на тай-брейке.

АТР 250 Хертогенбос. Трава. 1/4 финала

Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка (США) [LL] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)

Зизу Бергс (Бельгия) – Марк Лаял (Эстония) [Q] – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Габриэль Диалло (Канада) – Карен Хачанов [3] – 7:6 (8:6), 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) [7] – Уго Умбер (Франция) [2] – 1:6, 4:6

АТР 250 Хертогенбос. Полуфинальные пары

Зизу Бергс – Рейлли Опелка [LL]

Габриэль Диалло – Уго Умбер [2]

По теме:
Канадец с украинскими корнями вышел в четвертьфинал АТР 250 в Хертогенбосе
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
ATP Хертогенбос Рейлли Опелка Зизу Бергс Габриэль Диалло Уго Умбер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…
Футбол | 13 июня 2025, 17:54 20
Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…
Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…

Реакция Алексея Сливченко на старт подопечных Мельгосы на молодежном чемпионате Европы

В полуфиналах Штутгарта сыграют все первые четыре номера турнирного посева
Теннис | 13 июня 2025, 19:57 0
В полуфиналах Штутгарта сыграют все первые четыре номера турнирного посева
В полуфиналах Штутгарта сыграют все первые четыре номера турнирного посева

Оже-Альяссим остановил победную серию немецкого вундеркинда Джастина Энгеля

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13.06.2025, 09:20
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Футбол | 13.06.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Футбол | 12.06.2025, 23:22
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
Ямаль сообщил Барсе, кого необходимо купить. Из-за этого Рафинья хочет уйти
12.06.2025, 00:40 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Я не хочу больше видеть такое в боксе. Он убегает»
12.06.2025, 08:53 7
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
Флик назвал пять футболистов, которые должны покинуть Барселону
12.06.2025, 07:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем