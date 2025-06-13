Без двух «нейтралов». Стали известны полуфиналисты АТР 250 в Хертогенбосе

Один из самых высоких игроков за всю историю тенниса и лаки лузер турнира АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) – американец Рейлли Опелка (ATP 87) переиграл первую ракетку турнира – «нейтрала» Даниила Медведева и вышел в полуфинал.

Опелка показал свою лучшую подачу в сезоне, оформив 24 эйса за два сета!

В нижней части турнирной сетки канадец Габриэль Диалло (ATP 55) победил третьего сеяного «нейтрала» Карен Хачанова, выйдя во второй полуфинал ATP-тура в своей карьере.

Из восьми сыгранных в четвертьфиналах сетов – в пяти победитель определялся на тай-брейке.

АТР 250 Хертогенбос. Трава. 1/4 финала

Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка (США) [LL] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)

Зизу Бергс (Бельгия) – Марк Лаял (Эстония) [Q] – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Габриэль Диалло (Канада) – Карен Хачанов [3] – 7:6 (8:6), 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) [7] – Уго Умбер (Франция) [2] – 1:6, 4:6

АТР 250 Хертогенбос. Полуфинальные пары

Зизу Бергс – Рейлли Опелка [LL]

Габриэль Диалло – Уго Умбер [2]