Без двух «нейтралов». Стали известны полуфиналисты АТР 250 в Хертогенбосе
Рейлли Опелка переиграл первую ракетку турнира – Даниила Медведева
Один из самых высоких игроков за всю историю тенниса и лаки лузер турнира АТР 250 в Хертогенбосе (Нидерланды) – американец Рейлли Опелка (ATP 87) переиграл первую ракетку турнира – «нейтрала» Даниила Медведева и вышел в полуфинал.
Опелка показал свою лучшую подачу в сезоне, оформив 24 эйса за два сета!
В нижней части турнирной сетки канадец Габриэль Диалло (ATP 55) победил третьего сеяного «нейтрала» Карен Хачанова, выйдя во второй полуфинал ATP-тура в своей карьере.
Из восьми сыгранных в четвертьфиналах сетов – в пяти победитель определялся на тай-брейке.
АТР 250 Хертогенбос. Трава. 1/4 финала
Даниил Медведев [1] – Рейлли Опелка (США) [LL] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
Зизу Бергс (Бельгия) – Марк Лаял (Эстония) [Q] – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
Габриэль Диалло (Канада) – Карен Хачанов [3] – 7:6 (8:6), 6:4
Нуну Боржеш (Португалия) [7] – Уго Умбер (Франция) [2] – 1:6, 4:6
АТР 250 Хертогенбос. Полуфинальные пары
Зизу Бергс – Рейлли Опелка [LL]
Габриэль Диалло –Уго Умбер [2]
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