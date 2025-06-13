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  4. «Будет хуже». В украинском клубе прокомментировали вылет в Первую лигу
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 23:50 |
323
0

«Будет хуже». В украинском клубе прокомментировали вылет в Первую лигу

Олег Лысак рассказал о бюджете «Ворсклы» и проблемах футбольной экономики

13 июня 2025, 23:50 |
323
0
«Будет хуже». В украинском клубе прокомментировали вылет в Первую лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ворскла Полтава

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лисак рассказал о перспективах команды и ее бюджете после вылета в Первую лигу:

«Поверьте, мы не будем тратить какие-то огромные деньги на зарплаты. Придется сокращать зарплатную ведомость и внедрять бонусную систему. Надо, чтобы ребята понимали, что они выходят и зарабатывают.

Возможно, у нас будет десятая или 12-я ведомость в Первой лиге, но футболисты будут понимать, что за каждый заработанный балл они получают премии. Я знаю, что будут получать по две-три тысячи долларов плюс будут премии. Наверное, две. И бонусная система.

Мы должны понимать, что по финансированию футбола будет еще хуже. Гораздо хуже. Единственная отрасль экономики, которая развивается – сельское хозяйство. Это единственное, что вышло на довоенный уровень экономики.

Когда мы говорим о наполненности футбольного бюджета, важно понимать, что все должно идти на армию. Будут отдельные президенты, которые будут вкладывать свои средства в свои команды, но таких единицы», – рассказал Лысак.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Ворскла Полтава Олег Лысак финансы
Николай Титюк Источник: Профутбол
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