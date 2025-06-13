«Будет хуже». В украинском клубе прокомментировали вылет в Первую лигу

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лисак рассказал о перспективах команды и ее бюджете после вылета в Первую лигу:

«Поверьте, мы не будем тратить какие-то огромные деньги на зарплаты. Придется сокращать зарплатную ведомость и внедрять бонусную систему. Надо, чтобы ребята понимали, что они выходят и зарабатывают.

Возможно, у нас будет десятая или 12-я ведомость в Первой лиге, но футболисты будут понимать, что за каждый заработанный балл они получают премии. Я знаю, что будут получать по две-три тысячи долларов плюс будут премии. Наверное, две. И бонусная система.

Мы должны понимать, что по финансированию футбола будет еще хуже. Гораздо хуже. Единственная отрасль экономики, которая развивается – сельское хозяйство. Это единственное, что вышло на довоенный уровень экономики.

Когда мы говорим о наполненности футбольного бюджета, важно понимать, что все должно идти на армию. Будут отдельные президенты, которые будут вкладывать свои средства в свои команды, но таких единицы», – рассказал Лысак.