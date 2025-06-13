Экс-футболист Динамо прокомментировал свое назначение в клуб Второй лиги
Василий Кардаш будет работать спортивным директором «Куликов-Белка»
Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш получил новую должность – будет работать спортивным директором в клубе Второй лиги «Куликов-Белка».
Функционер рассказал о своем назначении, разговоре с президентом второлигового коллектива и подготовке к новому сезону:
– Несколько дней назад вы стали спортивным директором ФК «Куликов-Белка». Расскажите, как появился этот вариант?
– Мне эту должность предложил президент ФК «Куликов-Белка» Мирон Михайлович Остапчак. Обсудили с ним задачи и видение развития клуба и уже на основе этого принял решение перейти в этот клуб. У президента и у меня, как спортивного человека, есть амбиции, которые совпадают, поэтому договорились о сотрудничестве.
– Уже планировали подготовку к новому сезону?
– Да, сборы будут проходить во Львовской области, будут спарринги с командами УПЛ, Первой и Второй лиг. Немного позже уже будет известно более конкретные даты и соперники.
– Матчи Второй лиги будут проводить дома или, возможно, во Львове?
– Нет, не во Львове, у нас есть свой стадион «Арена-Куликов». Надо отдать должное президенту клуба, который развивает инфраструктуру. У нас есть поле, рядом с ним сейчас делают поле с искусственным покрытием стандартного размера, поэтому у нас все хорошо, – рассказал Кардаш.
По итогам сезона 2024/25 футбольный клуб «Куликов-Белка» набрал 31 балл и занял четвертое место в турнирной таблице.
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