Экс-футболист Динамо прокомментировал свое назначение в клуб Второй лиги

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш получил новую должность – будет работать спортивным директором в клубе Второй лиги «Куликов-Белка».

Функционер рассказал о своем назначении, разговоре с президентом второлигового коллектива и подготовке к новому сезону:

– Несколько дней назад вы стали спортивным директором ФК «Куликов-Белка». Расскажите, как появился этот вариант?

– Мне эту должность предложил президент ФК «Куликов-Белка» Мирон Михайлович Остапчак. Обсудили с ним задачи и видение развития клуба и уже на основе этого принял решение перейти в этот клуб. У президента и у меня, как спортивного человека, есть амбиции, которые совпадают, поэтому договорились о сотрудничестве.

– Уже планировали подготовку к новому сезону?

– Да, сборы будут проходить во Львовской области, будут спарринги с командами УПЛ, Первой и Второй лиг. Немного позже уже будет известно более конкретные даты и соперники.

– Матчи Второй лиги будут проводить дома или, возможно, во Львове?

– Нет, не во Львове, у нас есть свой стадион «Арена-Куликов». Надо отдать должное президенту клуба, который развивает инфраструктуру. У нас есть поле, рядом с ним сейчас делают поле с искусственным покрытием стандартного размера, поэтому у нас все хорошо, – рассказал Кардаш.

По итогам сезона 2024/25 футбольный клуб «Куликов-Белка» набрал 31 балл и занял четвертое место в турнирной таблице.