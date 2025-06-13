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  4. Экс-футболист Динамо прокомментировал свое назначение в клуб Второй лиги
Украина. Вторая лига
13 июня 2025, 23:26 |
450
0

Экс-футболист Динамо прокомментировал свое назначение в клуб Второй лиги

Василий Кардаш будет работать спортивным директором «Куликов-Белка»

13 июня 2025, 23:26 |
450
0
Экс-футболист Динамо прокомментировал свое назначение в клуб Второй лиги
ФК Куликов-Белка. Василий Кардаш

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Василий Кардаш получил новую должность – будет работать спортивным директором в клубе Второй лиги «Куликов-Белка».

Функционер рассказал о своем назначении, разговоре с президентом второлигового коллектива и подготовке к новому сезону:

– Несколько дней назад вы стали спортивным директором ФК «Куликов-Белка». Расскажите, как появился этот вариант?

– Мне эту должность предложил президент ФК «Куликов-Белка» Мирон Михайлович Остапчак. Обсудили с ним задачи и видение развития клуба и уже на основе этого принял решение перейти в этот клуб. У президента и у меня, как спортивного человека, есть амбиции, которые совпадают, поэтому договорились о сотрудничестве.

– Уже планировали подготовку к новому сезону?

– Да, сборы будут проходить во Львовской области, будут спарринги с командами УПЛ, Первой и Второй лиг. Немного позже уже будет известно более конкретные даты и соперники.

– Матчи Второй лиги будут проводить дома или, возможно, во Львове?

– Нет, не во Львове, у нас есть свой стадион «Арена-Куликов». Надо отдать должное президенту клуба, который развивает инфраструктуру. У нас есть поле, рядом с ним сейчас делают поле с искусственным покрытием стандартного размера, поэтому у нас все хорошо, – рассказал Кардаш.

По итогам сезона 2024/25 футбольный клуб «Куликов-Белка» набрал 31 балл и занял четвертое место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка Василий Кардаш спортивный директор
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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