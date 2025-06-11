Экс-полузащитник сборной Украины стал спортивным директором клуба ПФЛ
Василий Кардаш будет работать в клубе Куликов-Белка
Как стало известно Sport.ua, в клубе Второй лиги «Куликов-Белка» появилась новая должность – спортивный директор.
Спортивным директором клуба стал бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Василий Кардаш, который ранее входил в тренерский штаб сборных Украины разных возрастов.
Новый спортивный директор клуба Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал это назначение:
«Когда мне позвонил президент клуба «Куликов-Белка» Мирон Остапчак и предложил стать спортивным директором, я решил взять время на раздумья. Все-таки это был новый вызов для меня, ведь раньше я занимался тренерской деятельностью.
Но после знакомства с клубной инфраструктурой, амбициозными планами руководства по созданию боеспособной команды, я дал согласие. С нетерпением жду возвращения команды из отпуска, уверен, что быстро найду общий язык с футболистами. В эти дни вместе с новым главным тренером Сергеем Атласюком сосредоточились на доукомплектовании команды игроками, которые бы усилили конкуренцию за место в основном составе.
Надеюсь, что мой опыт будет полезен и в совершенствовании подготовительного процесса смены. Тем более что имеющаяся спортивная база этому способствует. Она уже соответствует современным требованиям и будет только улучшаться.
Что касается главной команды, с задачами на сезон определимся в июле после завершения учебно-тренировочных сборов. Настраиваемся выигрывать в каждом матче».
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