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Украина. Вторая лига
23 мая 2025, 13:47 | Обновлено 23 мая 2025, 13:52
629
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший ассистент тренера Карпат возглавил клуб Второй лиги

Сергей Атласюк будет работать в команде «Куликов-Белка»

23 мая 2025, 13:47 | Обновлено 23 мая 2025, 13:52
629
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший ассистент тренера Карпат возглавил клуб Второй лиги
ФК Карпаты. Сергей Атласюк

Представитель Второй лиги Украины, «Куликов-Белка» официально объявил о назначении Сергея Атласюка новым тренером команды. Недавно клуб уволил коуча Богдана Костика и его помощника Тарас Данилюка.

Условия сотрудничества между клубом «Куликов-Белка» и Атласюком не разглашаются.

Последним местом работы Сергея были львовские «Карпаты», в которых Атласюк с 2023 по 2024 год работал ассистентом главного тренера. Также специалист был помощником коуча в «Агробизнесе», «Черноморце», «Мариуполе», «Радуне» и тернопольской «Ниве». В коллективе из города Тернополь Атласюк даже успел побывать в роли исполняющего обязанностей тренера.

В турнирной таблице чемпионата «Куликов-Белка» финишировала на третьей позиции и остался во Второй лиге на следующий сезон.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Куликов-Белка назначение тренера Сергей Атласюк
Андрей Витренко Источник
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