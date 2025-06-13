Он играет в УПЛ. Александрия нашла голкипера, который заменит Ермакова

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – определилась с голкипером, который займет место в стартовом составе в сезоне 2025/26.

«Горожане» договорились с «Карпатами» о переходе 22-летнего украинского вратаря Александра Кемкина. Львовский клуб готов отпустить своего футболиста, так как нашел ему замену – экс-игрока криворожского «Кривбасса» Андрея Клищука.

По информации источника, «Александрия» и «Карпаты» провели успешные переговоры, сторонам осталось уладить последние детали будущего соглашения.

В нынешней кампании ворота «горожан» защищал Георгий Ермаков, который был признан лучшим голкипером элитного дивизиона Украины. Однако, он выступал на правах аренды и уже вернулся в клуб, которому принадлежит его контракт – «Маккаби» из Хайфы.

Кемкин провел 19 матчей в сезоне, в которых пропустил 25 голов, еще в девяти случаях голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.