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  4. Он играет в УПЛ. Александрия нашла голкипера, который заменит Ермакова
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 22:14 |
576
0

Он играет в УПЛ. Александрия нашла голкипера, который заменит Ермакова

Александр Кемкин покинет «Карпаты» и присоединится к серебряному призеру Премьер-лиги

13 июня 2025, 22:14 |
576
0
Он играет в УПЛ. Александрия нашла голкипера, который заменит Ермакова
ФК Карпаты Львов. Александр Кемкин

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – определилась с голкипером, который займет место в стартовом составе в сезоне 2025/26.

«Горожане» договорились с «Карпатами» о переходе 22-летнего украинского вратаря Александра Кемкина. Львовский клуб готов отпустить своего футболиста, так как нашел ему замену – экс-игрока криворожского «Кривбасса» Андрея Клищука.

По информации источника, «Александрия» и «Карпаты» провели успешные переговоры, сторонам осталось уладить последние детали будущего соглашения.

В нынешней кампании ворота «горожан» защищал Георгий Ермаков, который был признан лучшим голкипером элитного дивизиона Украины. Однако, он выступал на правах аренды и уже вернулся в клуб, которому принадлежит его контракт – «Маккаби» из Хайфы.

Кемкин провел 19 матчей в сезоне, в которых пропустил 25 голов, еще в девяти случаях голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Карпаты Львов Александрия Александр Кемкин Андрей Клищук Георгий Ермаков трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: UA-Football
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